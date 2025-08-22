ganesh chaturthi

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






प्रेमानंद महाराज को क्या देता चाहता है यह मुस्लिम शख्स, लिखी चिट्‍ठी

Advertiesment
हमें फॉलो करें premanand maharaj news

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नर्मदापुरम , शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 (15:08 IST)
Premanand Maharaj news in hindi : वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज देशभर में काफी लोकप्रिय है। वे अपने सत्संग के माध्यम से लोगों को सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान देते हैं। मध्य प्रदेश के एक मुस्लिम ने प‍त्र लिखकर संत को किडनी देने की इच्छा जताई है।
 
दरअसल, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के इटारसी के रहने वाले आरिफ खान चिश्ती ने नर्मदापुरम के जिलाधिकारी को एक पत्र लिखकर संत प्रेमानंद महाराज को किडनी डोनेट करने की इच्छा रखी है।
 
चिश्ती का कहना है कि उन्हें सोशल मीडिया पर पता चला कि महाराज जी की दोनों किडनियां फेल हैं। इसलिए वह उनके स्वास्थ्य को लेकर काफी परेशान हैं। 
 
मीडिया खबरों के अनुसार इस युवक ने किडनी डोनेट करने के लिए पत्र को प्रेमानंद जी महाराज से जुड़े सोशल मीडिया ग्रुप्स पर भी डाला है। आरिफ ने पत्र में लिखा है कि मैं आपके आचरण और व्यवहार को देखकर बहुत ज्यादा खुश हूं। सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि आपकी किडनी खराब है। इसलिए आपके स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित हूं।
 
उन्होंने कहा कि आप महाराज हिंदुस्तान में हिन्दू मुस्लिम एकता के प्रतीक है। मैं आपको अपनी स्वेच्छा से अपनी किडनी डोनेट करना चाहता हूं। आज ऐसे नफरती माहौल में आप जैसे संतों का संसार में रहना अति आवश्यक है, मैं रहूं या न रहूं आप संसार की जरूरत हैं, मेरे इस छोटे से उपहार को स्वीकार करने की कृपा करें।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

मां के 21 कॉल छोड़ नौकरी के लिए निकला, बताई ऑफिस जाने की वजह, वीडियो वायरल

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels