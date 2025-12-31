Dharma Sangrah

नमो भारत के लिए 2025 : उपलब्धियों, नवाचार और विश्वास का स्वर्णिम वर्ष

हमें फॉलो करें Namo Bharat

हिमा अग्रवाल

, बुधवार, 31 दिसंबर 2025 (17:54 IST)
नमो भारत सरकार के लिए वर्ष 2025 उपलब्धियों और नवाचारों से भरा ऐतिहासिक वर्ष सिद्ध हुआ है। 2025 की विदाई से पहले ही नमो भारत ने एक और महत्वपूर्ण माइलस्टोन हासिल करते हुए, परिचालन आरंभ होने के महज़ दो वर्षों के भीतर 2 करोड़ से अधिक कम्यूटर ट्रिप्स का आंकड़ा पार कर लिया। यह उपलब्धि यात्रियों के अटूट विश्वास के साथ-साथ नमो भारत की बढ़ती लोकप्रियता का सशक्त हस्ताक्षर साबित हो रहा है।
 
वर्ष की शुरुआत एक बड़ी उपलब्धि के साथ हुई जब 5 जनवरी 2025 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली–ग़ाज़ियाबाद–मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के 13 किलोमीटर अतिरिक्त खंड का उद्घाटन किया। इसके साथ ही परिचालित कॉरिडोर दिल्ली के न्यू अशोक नगर तक विस्तारित हुआ और आनंद विहार, जो एक प्रमुख मल्टीमॉडल ट्रांज़िट हब है, यात्रियों के लिए खोल दिया गया।
राइडरशिप में ऐतिहासिक वृद्धि
कॉरिडोर के विस्तार के साथ ही नमो भारत के नेटवर्क और यात्री आधार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2025 के मध्य तक नमो भारत की मासिक राइडरशिप लगभग 15 लाख यात्रियों तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में दोगुने से भी अधिक है। इसी दौरान एक दिन में 81,500 यात्रियों की सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई। वर्तमान में प्रतिदिन औसतन 55,000 से 60,000 यात्री नमो भारत से यात्रा कर रहे हैं, और पूरे कॉरिडोर के परिचालन के बाद यह संख्या प्रतिदिन लाखों तक पहुंचने की पूरी संभावना है।
 
फिलहाल न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक 55 किलोमीटर लंबा खंड, 11 स्टेशनों के साथ यात्रियों के लिए खुला है। शेष खंडों में नमो भारत और मेरठ मेट्रो के ट्रायल रन उन्नत चरण में हैं और जल्द ही पूरा कॉरिडोर जनता के लिए खोल दिया जाएगा।
बेहतर कनेक्टिविटी और डिजिटल सुविधा
एनसीआरटीसी ने फर्स्ट-माइल और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया। उबर और रैपिडो जैसी सेवाओं के साथ साझेदारी के साथ-साथ, ‘देवी’ बस योजना के तहत दिल्ली के प्रमुख नमो भारत स्टेशनों को बस रूट्स से जोड़ा गया। नमो भारत स्टेशन अब आसपास के शैक्षणिक, स्वास्थ्य और व्यावसायिक संस्थानों के लिए पहचान का केंद्र बन चुके हैं।
 
दिल्ली मेट्रो के साथ इंटीग्रेटेड टिकटिंग सिस्टम के माध्यम से यात्रियों को और अधिक सहज अनुभव मिल रहा है। यात्री अब एक ही मोबाइल ऐप के ज़रिए नमो भारत और दिल्ली मेट्रो दोनों की टिकट बुक कर सकते हैं। बीते तीन महीनों में 1 लाख से अधिक नए यूज़र्स ने नमो भारत कनेक्ट ऐप डाउनलोड किया, जिससे कुल यूज़र्स की संख्या 7.5 लाख तक पहुंच गई है।
 
स्टेशन बने अनुभव और संस्कृति के केंद्र
एनसीआरटीसी ने नमो भारत स्टेशनों को केवल ट्रांज़िट पॉइंट न रखकर सामुदायिक सहभागिता और सांस्कृतिक अनुभव के केंद्र के रूप में विकसित किया। आनंद विहार स्टेशन पर आयोजित ‘स्टोरीबॉक्स’ बुक फेयर, ‘नमो भारत अनप्लग्ड: म्यूजिकल फ्राइडे – सीज़न 2’ और नए साप्ताहिक कार्यक्रम ‘नमो भारत बीट्स’ ने यात्रियों को संगीत, साहित्य और कला से जोड़ने का अनूठा अवसर प्रदान किया।
 
बाल दिवस पर बच्चों द्वारा एक दिन के लिए नमो भारत के ऑपरेशंस संभालना, विश्व फोटोग्राफी दिवस पर ‘सितारे नमो भारत में’ प्रदर्शनी, और नमो भारत शॉर्ट फिल्म-मेकिंग प्रतियोगिता जैसी पहलें सामाजिक समावेशन और रचनात्मकता का सशक्त उदाहरण रहीं।
 
सुरक्षा, सुविधा और आधुनिक जीवनशैली
यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर और दुहाई जैसे स्टेशनों पर पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं। साथ ही गाजियाबाद स्टेशन पर आधुनिक को-वर्किंग स्पेस और कई स्टेशनों पर फूड आउटलेट्स की शुरुआत की गई, जो आधुनिक जीवनशैली के अनुरूप परिवहन अनुभव प्रदान करते हैं।
 
हरित ऊर्जा और सतत विकास की दिशा में अग्रणी
एनसीआरटीसी ने दुहाई डिपो में देश की पहली ‘सोलर ऑन ट्रैक’ परियोजना शुरू कर पर्यावरणीय सततता की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया। इसके साथ ही पावर एक्सचेंजों के माध्यम से बिजली खरीद, कैप्टिव सोलर पावर प्लांट और सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना से कार्बन उत्सर्जन में बड़े पैमाने पर कमी सुनिश्चित की जा रही है।इन प्रयासों को राष्ट्रीय पहचान भी मिली, जिसमें आनंद विहार (अंडरग्राउंड) स्टेशन को आईजीबीसी प्लैटिनम रेटिंग प्रदान की गई।
 
राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सम्मान
एनसीआरटीसी को वर्ष 2025 में कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें यूआईटीपी ग्लोबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवार्ड, ई-गवर्नेंस राष्ट्रीय पुरस्कार (स्वर्ण) और इंफ्रा रेल शो अवार्ड्स शामिल हैं। इसके अलावा वैश्विक मंचों पर नमो भारत की तकनीकी श्रेष्ठता और मल्टीमॉडल इंटीग्रेशन की व्यापक सराहना हुई।
 
भविष्य की ओर मजबूत कदम
नमो भारत ने ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) को बढ़ावा देते हुए शहरी विकास की दिशा भी तय की है। आगामी वर्षों में दिल्ली–पानीपत–करनाल और दिल्ली–गुरुग्राम–बावल जैसे नए कॉरिडोरों के साथ नेटवर्क विस्तार की तैयारी है।
 
2025 की उपलब्धियों के मजबूत आधार पर एनसीआरटीसी एक तेज़, सुरक्षित, भरोसेमंद और समावेशी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। नए वर्ष यानी 2026 में नई ऊर्जा, नए लक्ष्य और एक अधिक टिकाऊ परिवहन भविष्य की दिशा में नमो भारत निरंतर अग्रसर रहेगा।

