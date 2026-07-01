राम मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ी, मेदांता अस्पताल में भर्ती; जानिए कौन हैं 88 वर्षीय संत

Publish Date: Wed, 01 Jul 2026 (11:47 IST)
Updated Date: Wed, 01 Jul 2026 (13:11 IST)
Nritya Gopal Das Maharaj Health Update : अयोध्या के राम मंदिर के ट्रस्ट श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें लखनऊ मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
88 वर्षीय महंत नृत्य गोपाल की तबीयत इसके पहले जनवरी के महीने में भी बिगड़ गई थी तब लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चला था। हालांकि, वो ठीक हो गए थे।
कौन हैं महंत नृत्य गोपाल दास?
महंत नृत्य गोपाल दास अयोध्या के एक प्रमुख हिंदू संत और आध्यात्मिक नेता हैं। वह राम जन्मभूमि न्यास और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष हैं। साथ ही वे मणि राम दास की छावनी के प्रमुख भी हैं।
महंत नृत्य गोपाल दास मथुरा के रहने वाले हैं और इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने मथुरा से ही अपने शिक्षा ग्रहण की। कुछ साल बाद उन्होंने अपने आप को धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में लगा लिया। इसके बाद उन्होंने घर बार छोड़ दिया और अयोध्या चले गए। अयोध्या में इन्होंने महंत राम मनोहर दास द्वारा दीक्षा संस्कार की शिक्षा ग्रहण की। वाराणसी में संस्कृत विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और 'शास्त्री' के रूप में स्नातक की उपाधि हासिल की।
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नृपेंद्र गुप्ता
नृपेंद्र गुप्ता पिछले 21 वर्षों से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं। प्रिंट एवं डिजिटल दोनों ही माध्यमों में कार्य का अनुभव। वर्तमान में वेबदुनिया की न्यूज टीम में सहायक संपादक के रूप में कार्यरत हैं।
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