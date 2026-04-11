पीएम श्रम योगी मानधन योजना ने पकड़ी रफ्तार, कई जिलों ने बनाया रिकॉर्ड

- विशेष अभियान और वार्षिक प्रगति में बेहतर प्रदर्शन से बढ़ी योजना की पकड़ - हरदोई, आजमगढ़ और गाजियाबाद बने वार्षिक प्रदर्शन के मॉडल जिले

- असंगठित श्रमिकों तक तेजी से पहुंच रही सामाजिक सुरक्षा योजना - फिरोजाबाद, गाजियाबाद, बस्ती ने अभियान में दिखाई बढ़त

Uttar Pradesh News : प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की जा रही है। 15 जनवरी से 15 मार्च 2026 तक चलाए गए विशेष अभियान के दौरान कई जिलों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर नए मानक स्थापित किए हैं, जिससे पूरे प्रदेश में योजना की गति तेज हुई है।





वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 की समग्र प्रगति पर नजर डालें तो हरदोई 929 नामांकन के साथ पहले स्थान पर रहा। आजमगढ़ (597) और गाजियाबाद (547) ने भी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर खुद को मॉडल जिलों के रूप में स्थापित किया है। प्रतापगढ़, बस्ती, बलिया, मेरठ और वाराणसी जैसे जिलों की सक्रियता भी उल्लेखनीय रही।

विशेष अभियान का सकारात्मक असर

ALSO READ: योगी सरकार का प्रोत्साहन पाकर 8 बेटियां परीक्षा पास कर बनीं अफसर योगी सरकार द्वारा चलाए गए इस विशेष अभियान का सकारात्मक असर यह रहा कि अधिकांश जिलों में नामांकन की गति में तेजी आई है। जिन जिलों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कम रहा है, वहां भी सुधार की प्रक्रिया जारी है और प्रशासनिक स्तर पर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

इस पीएम श्रम योगी मानधन योजना प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक मजबूत आधार तैयार कर रही है और आने वाले समय में इससे और अधिक श्रमिकों के जुड़ने की उम्मीद है।

Edited By : Chetan Gour