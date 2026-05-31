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राजीव कृष्ण संभालेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की कमान, डीजीपी के रूप में स्थाई नियुक्ति का आदेश जारी

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Rajiv Krishna to take command of Uttar Pradesh Police
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Sun, 31 May 2026 (19:55 IST) Updated Date: Mon, 01 Jun 2026 (01:03 IST)
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- विजिलेंस, पुलिस भर्ती बोर्ड और फील्ड पुलिसिंग का लंबा अनुभव
- कार्यवाहक डीजीपी के रूप में पहले से संभाल रहे थे जिम्मेदारी
- 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं राजीव कृष्ण
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश सरकार ने 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को प्रदेश का पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त किया है। वह फिलहाल कार्यवाहक डीजीपी के रूप में प्रदेश पुलिस की कमान संभाल रहे थे। इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है।
 
राजीव कृष्ण ने तत्कालीन डीजीपी प्रशांत कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद कार्यवाहक डीजीपी का पदभार संभाला था। इससे पहले वह डीजी विजिलेंस और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। पुलिस विभाग में उनकी पहचान एक अनुभवी, अनुशासित और परिणामोन्मुख अधिकारी के रूप में रही है।
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गौतमबुद्ध नगर निवासी राजीव कृष्ण ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में स्नातक की शिक्षा प्राप्त की है। अपने तीन दशक से अधिक पुलिस सेवाकाल में उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों और महत्वपूर्ण इकाइयों में कार्य किया है।
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आगरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के रूप में उनका कार्यकाल विशेष रूप से चर्चित रहा, जहां उन्होंने संगठित अपराध और अपहरण गिरोहों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर अलग पहचान बनाई थी। पुलिस मुख्यालय, विजिलेंस और भर्ती बोर्ड में काम करने का व्यापक अनुभव रखने वाले राजीव कृष्ण प्रशासनिक दक्षता और संस्थागत सुधारों के लिए भी जाने जाते हैं।
Edited By : Chetan Gour

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