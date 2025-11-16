Hanuman Chalisa

UP : योगी जैसे CM की कल्पना मुश्किल, लखनऊ में बोले राजनाथ सिंह

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

लखनऊ , रविवार, 16 नवंबर 2025 (15:42 IST)
1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का अमिट इतिहास रचने वाली वीरांगना ऊदा देवी पासी की स्मृति को अमर करते हुए लखनऊ के सेक्टर-19, वृंदावन कॉलोनी स्थित पासी चौराहा पर उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त रूप से प्रतिमा का उद्घाटन किया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं योगी से को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो काम वो लोग नहीं कर पाए, वो योगीजी कर रहे हैं।

रक्षा मंत्री ने कहा कि मुगलों के इतिहास को बढ़ा-चढ़ाकर नाम देने वालों ने पासी समुदाय का नाम नहीं दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं तो कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री आएगा, जो समाज के बारे में इतना सोचेगा, योगी जी ने करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि बहराइच में महाराजा सुहेलदेव जी का भव्य स्मारक बनाया गया है, ऐसा ही एक भव्य स्मारक महाराजा बिजली पासी जी का लखनऊ में भी बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो यह फैसला किया है, इसकी भी सराहना की जानी चाहिए।
हमारी उत्तरप्रदेश सरकार ने और हमारे यहां के यशस्वी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने पासी समाज के वीरों और वीरांगनाओं को पाठ्यक्रम में हिस्सा बनाए जाने का जो फैसला किया है। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सम्मान, सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। लखनऊ में हमारी सरकार के द्वारा 'भारत रत्न' बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर जी के स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। Edited by : Sudhir Sharma

पीएसी की नई महिला बटालियन बनी ‘ऊदा देवी बटालियन’, CM योगी और राजनाथ सिंह ने किया प्रतिमा का अनावरण

