UP में नए शहरों के विकास को मिलेगी रफ्तार, पहले चरण के लिए 425 करोड़ रुपए मंजूर

- मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत भूमि अर्जन और बुनियादी विकास कार्यों को मिलेगा बढ़ावा

- इस योजना का उद्देश्य नए शहरों का सुनियोजित और सुव्यवस्थित विकास करना - वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए कुल 3000 करोड़ का प्रावधान

Uttar Pradesh News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नए शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रदेश के 8 शहरों के विकास के लिए 425 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य तेजी से बढ़ रही शहरी आबादी को ध्यान में रखते हुए नए शहरों का सुनियोजित और सुव्यवस्थित विकास करना तथा लोगों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए कुल 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें से पहले चरण में 425 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे।

