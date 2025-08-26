ganesh chaturthi

संजय निषाद ने भाजपा को किया आगाह, आयातित नेताओं से राजग सहयोगियों को पहुंचेगा नुकसान

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

गोरखपुर (यूपी) , मंगलवार, 26 अगस्त 2025 (23:57 IST)
Sanjay Nishad's allegation: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के घटक 'निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल' (निषाद पार्टी) के मुखिया और यूपी सरकार के मत्स्य मंत्री डॉ. संजय निषाद (Dr. Sanjay Nishad) ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी (SP) और बहुजन समाज पार्टी (BSP) से आने वाले नेताओं के प्रति भाजपा को आगाह किया और दावा किया कि सपा-बसपा (SP-BSP) के आयातित नेता राजग सहयोगियों में घुसपैठ कर नुकसान पहुंचा सकते हैं।ALSO READ: अमेरिका के 50 फीसदी टैरिफ का भारत पर क्या होगा असर?
 
गोरखपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने भाजपा से निषाद पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) सहित अपने सहयोगियों के प्रति विश्वास और सम्मान बनाए रखने का आग्रह किया। निषाद ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी पार्टी 2013 से निषाद समुदाय के लिए आरक्षण और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष कर रही है।ALSO READ: दुर्गा पूजा के दौरान असम के धुबरी में ‘देखते ही गोली मारने’ के आदेश
 
उन्होंने कहा कि हम समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, जनजाति दिवस मनाएंगे और बिहार सहित विभिन्न राज्यों में अपने आंदोलन को तेज करेंगे। उन्होंने कहा कि 2024 में हमें कुछ नहीं मिला, देखते हैं 2027 में क्या होता है। भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। निषाद ने कहा कि उनकी पार्टी वंशवाद की राजनीति को नकारती है।(भाषा)
 
