रील का नशा शादाब जकाती पर पड़ा भारी, बच्ची को लेकर बनाई रील के चक्कर में लेनी पड़ी जमानत

हिमा अग्रवाल

, गुरुवार, 27 नवंबर 2025 (23:18 IST)
shadab jakati arrest : मेरठ में सोशल मीडिया के चर्चित चेहरे शादाब जकाती की रीलबाजी इस कदर उलझी कि मामला सीधे पुलिस और कोर्ट तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि जकाती ने अपनी एक रील में बच्ची को दिखाते हुए डबल मीनिंग वाले अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया था। बस फिर क्या भाजपा के एक नेता और एक सोशल एक्टिविस्ट ने इसकी शिकायत राष्ट्रीय बाल आयोग और पुलिस से कर दी।
 
शिकायत पर तुरंत हरकत में आई इंचौली पुलिस ने BNSS 170 के तहत मुकदमा दर्ज किया और शादाब को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट में लंबी बहस, दलीलों और स्पष्टीकरणों के बाद आखिरकार उन्हें जमानत मिल ही गई। जकाती ने कोर्ट को एक माफीनामा और एफिडेविट भी सौंपा। इसमें साफ कहा कि वह भविष्य में ऐसी कोई रील नहीं बनाएंगे। 
 
दिलचस्प बात यह है कि यही शादाब जकाती कुछ समय पहले “10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है जी?” वाले डायलॉग से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए थे। रीलों के जरिए प्रसिद्धि पाने वाले शादाब मेरठ के रहने वाले हैं और एक लोकप्रिय सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर के रूप में जाने जाते हैं।  रिहा होते ही जकाती ने कहा कि मैंने तो सिर्फ अपनी बच्ची को लेकर एक वीडियो बनाया था। बच्ची की मां की तारीफ की थी। हमारी कोई गलत मंशा नहीं थी। 
 
रील बनाने की आदत तो आजकल लोगों के दिलों और दिमाग पर इस कदर हावी है, जो सही गलत का भेद भी भूल जाती है, रील का यही नशा शादाब पर भारी पड़ गया, उन्होंने यह सोचा भी नही था कि वे गिरफ्तार होंगे और कोर्ट से जमानत लेनी पड़ेगी। Edited by : Sudhir Sharma

