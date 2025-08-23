Azamgarh: 1 लाख का इनामी शंकर कनौजिया मुठभेड़ में ढेर, बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था

पुलिस के मुताबिक 2011 से शंकर कनौजिया फरार चल रहा था। पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। शंकर पर लूट और अपहरण जैसे संगीन अपराध दर्ज हैं। इस अपराधी पर दोहरीघाट थाना क्षेत्र में वर्ष 2011 में लूट के दौरान विंध्याचल पांडे की सिर धड़ से अलग करके हत्या का गंभीर आरोप है, वहीं जुलाई 2024 में महाराजगंज से शैलेंद्र सिंह का अपहरण कर उसने लोडर वाहन लूट लिया और वारदात के दौरान शैलेंद्र सिंह की निर्मम हत्या कर उसका सिर धड़ से अलग करने का आरोप भी शंकर के ऊपर लगा है।