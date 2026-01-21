rashifal-2026

श्रीराम मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ी, मेदांता अस्पताल लखनऊ रेफर

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

लखनऊ , बुधवार, 21 जनवरी 2026 (15:03 IST)
Mahant Nritya Gopal Das news in hindi : श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ने पर बुधवार को उन्हें अयोध्या से लखनऊ के मेदांता अस्पताल रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि 36 घंटे तक कुछ भी न खाने से उनकी हालत बिगड़ गई।
 
85 वर्षीय नृत्य गोपाल दास को लूज मोशन के साथ ही साथ उल्टियां भी हो रही हैं। मणिराम छावनी स्थित घर में जांच के बाद उन्हें बेहतर उपचार के लिए लखनऊ के मेदांता अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उन्हें अयोध्या से लखनऊ ले जाया जा रहा है। यहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम उनका इलाज करेगी।

कौन हैं महंत नृत्य गोपाल दास ?

महंत नृत्य गोपाल दास अयोध्या के एक प्रमुख हिंदू संत और आध्यात्मिक नेता हैं। वह राम जन्मभूमि न्यास और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष हैं। साथ ही वे मणि राम दास की छावनी के प्रमुख भी हैं, जो राम मंदिर आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 
 
महंत नृत्य गोपाल दास मथुरा के रहने वाले हैं और इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने मथुरा से ही अपने शिक्षा ग्रहण की। कुछ साल बाद उन्होंने अपने आप को धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में लगा लिया। इसके बाद उन्होंने घर बार छोड़ दिया और अयोध्या चले गए।
 
अयोध्या में इन्होंने महंत राम मनोहर दास द्वारा दीक्षा संस्कार की शिक्षा ग्रहण की। वाराणसी में संस्कृत विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और 'शास्त्री' के रूप में स्नातक की उपाधि हासिल की।
