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सूर्या चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में किया ढेर

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Surya Chauhan Murder Case
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Sun, 31 May 2026 (07:46 IST) Updated Date: Sun, 31 May 2026 (09:49 IST)
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सूर्या चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। गाजियाबाद के खोड़ा में बकरीद के दिन हुई सूर्या चौहान ही हत्‍या ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। असद हत्‍याकांड को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था।

पुलिस ने जानकारी दी कि गाजियाबाद में 11वीं कक्षा के 17 वर्षीय छात्र की हत्या के मुख्य आरोपी की रविवार तड़के पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। खोड़ा क्षेत्र का निवासी असद, सूर्या चौहान की चाकू से हमला कर हत्या करने के मामले में वांछित था। चौहान ने इलाज के दौरान शुक्रवार को दम तोड़ दिया था।

सूर्या चौहान की मौत के बाद उसके परिवारवाले और कई हिन्दूवादी संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस से असद का एनकाउंटर करने की मांग कर रहे थे। सूर्या चौहान की हत्या का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था जिसमें कुछ युवक उस पर चाकू से हमला करते दिखाई दिए थे।

पुलिस ने इस मामले में पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। असद इस हत्याकांड का चौथा और मुख्य आरोपी था, जिस पर पुलिस ने 50 हजार का इनाम भी घोषित किया था।  (प्रतीकात्मक फोटो)  Edited by : Sudhir Sharma

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