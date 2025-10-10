कभी सोचा नहीं था इतनी बदल जाएगी रामनगरी अयोध्या, दुनियाभर से लोग आ रहे हैं, और क्या चाहिए

Business increased in Ayodhya: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथनाथ सपना था कि अयोध्या को विश्व स्तर की धार्मिक व पर्यटन नगरी बनाया जाए और अयोध्या में श्रीराम के समय के जैसा राम राज्य हो। इसके लिए राम मंदिर के निर्माण के साथ-साथ ही अयोध्या जनपद के चौमुखी विकास कि योजनाओं का क्रियान्वयन युद्ध स्तर पऱ कराया जा रहा है। रोजगार के भी संसाधन विकसित किए जा रहे हैं। अयोध्या आज अयोध्या धाम के रूप मे विकसित हो चुका है और निरंतर विकास कि योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव के महापर्व के अवसर पर 1700 करोड़ रुपए की लागत से 50 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, तीन ओवर ब्रिज सहित अन्य कई परियोजनाएं हैं, जिनका शुभांरम्भ होगा। अयोध्यावासियों का यही कहना है कि योगीजी के कार्यकाल में अयोध्या का जो चौमुखी विकास हो रहा है, वह किसी के भी कार्यकाल में नहीं हुआ और न ही होगा। हमने कभी नहीं सोचा था कि अयोध्या में इतना बड़ा बदलाव होगा, जिसे पूरी दुनिया से लोग इसे देखने आएंगे। दुनिया में अयोध्या की छवि विख्यात हो रही है।

क्या कहते हैं व्यापारी : अयोध्या के व्यापारी आनंद गुप्ता का कहना है कि आज मुख्यमंत्री योगी के चलते ही हम लोगों का व्यापार तीन से चार गुना बढ़ गया है। यहीं के व्यापारी विवेक उपाध्याय ने बताया था कि कभी हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कि हमारा व्यापार इतनी तेज गति से आगे बढ़ेगा। हम व हमारा परिवार आज बहुत खुश है। मो. इबरार जो कि फूलमाला के व्यापारी हैं, उन्होंने बताया कि पहले हमारे परिवार का खर्चा बड़ी मुश्किल से चल पाता था क्योंकि बिक्री ही कम होती थी, लेकिन जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है हम लोगों की बिक्री काफी ज्यादा बढ़ गई है। अयोध्या आने वालों की संख्या काफी बढ़ गई है।

सबसे बड़ी बात कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार कि परेशानी न हो, इसके लिए योगी जी ने समुचित सुविधायुक्त व्यवस्था की है। यहां व्यापार तरक्की कर रहा है, सभी खुश हैं। राजेश जायसवाल जिनकी गिफ्ट एवं रामलला के फोटो की दुकान है, इनका कहना है कि और कैसा राम राज्य हो सकता है। हमें तो लगता है कि यही राम राज्य है, जिसमें सभी लोग खुश, उनका परिवार खुश, राज्य तरक्की पर, अयोध्या में इतना बदलाव क्या कभी किसी ने सोचा था कि यह इतनी बदल जाएगी कि जिसे देखने दुनिया आएगी और क्या चाहिए।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala