कोहरे के चलते यमुना एक्सप्रेस-वे पर वाहनों में जबरदस्त टक्कर, 13 यात्री जिंदा जले, 60 घायल

मथुरा , मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 (12:13 IST)
Mathura Accident news : उत्तर प्रदेश के मथुरा में आज तड़के सड़क पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। यमुना एक्सप्रेस-वे पर घने कोहरे के चलते 8 बसें और 3 कार आपस में टकरा गई। वाहनों की जबरदस्त टक्कर को देखकर मौके पर अफरा-तफरी मच गई। इस भीषण दुर्घटना में अब तक 13 लोगों की जिंदा जलकर मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 25 गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हल्की फुल्की चोटों के साथ 60 लोग घायल है। अधिकारियों का मानना है कि मौत का आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। शव जल जाने के कारण शिनाख्त नहीं हो पा रही है, जिसके चलते डीएनए टेस्ट करवाया जायेगा।
 
हादसा सुबह करीब 4.00 बजे थाना बलदेव क्षेत्र के अंतर्गत माइलस्टोन संख्या 127 पर हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक्सप्रेस-वे पर घना कोहरा छाया हुआ था, जिसके कारण आगे चल रहे वाहनों की दृश्यता बेहद कम थी। इसी कारण एक के बाद एक वाहन आपस में टकराते चले गए और देखते ही देखते कई गाड़ियां चपेट में आ गईं।
 
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कुछ ही सेकंड में वाहनों में आग लग गई। आग की लपटों ने कई यात्रियों को बाहर निकलने का मौका नहीं दिया। हादसे के बाद मौके पर तेज धमाकों की आवाजें सुनाई दीं, जिससे आसपास के गांवों में दहशत फैल गई। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि टक्कर की आवाज ऐसी थी मानो गोली चल गई हो।
 
webdunia
पुलिस एसएसपी और डीएम सीपी सिंह ने बताया कि इस हादसे में 13 लोगों की जान चली गई और बड़ी संख्या में घायलों को मथुरा के आसपास अस्पतालों में उचित और बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। वाहनों में सवार अन्य यात्रियों को स्थानीय ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकालने का जतन किया। जिसके बाद पुलिस-प्रशासन ने फायर ब्रिगेड, एनएचएआई और एसडीआरएफ की टीमें आग बुझाने, फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और फंसे सभी मुसाफिरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया।
 
इस घटना की प्रदेश मुख्यालय लखनऊ भी मॉनिटरिंग कर रहा है। सूबे के मुखिया ने घायलों के बेहतर उपचार के निर्देश दिये है, वहीं मृतकों के परिवार को दो लाख रूपये देने के निर्देश दिये है। 
 
हादसे के कारण यमुना एक्सप्रेस-वे पर लंबा जाम लग गया, जिसे बाद में धीरे-धीरे हटाया गया। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि कोहरे के मौसम में अत्यधिक सावधानी बरतें, धीमी गति से वाहन चलाएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें।
