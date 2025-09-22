I Love Muhammad बोर्ड विवाद क्या है, जिसे लेकर देशभर में मुस्लिम कर रहे हैं प्रदर्शन, कई जगह तोड़फोड़ और पथराव

देश के कई राज्यों में मुस्लिम I Love Muhammad का बोर्ड लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन उत्तरप्रदेश से शुरू होकर महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तराखंड तक पहुंच गया। प्रदर्शन के दौरान कई शहरों में अप्रिय घटनाएं भी हुई हैं। देश के कई शहरों में मुस्लिम समुदाय I Love Muhammad को लेकर जुलूस निकाल रहा है। कई जगह पुलिस और मुस्लिम समाज के लोग आमने-सामने भी आए हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक इस प्रदर्शन में मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हैं। जानिए आखिर क्या है पूरा मामला-

क्या था पूरा मामला उत्तरप्रदेश के कानपुर में 4 सितंबर को ‘I Love मोहम्मद’ का पोस्टर लगाया गया। इसका कुछ हिन्दू संगठनों ने विरोध किया। इसके बाद उत्तरप्रदेश पुलिस ने इस मामले में 25 युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया था। तब से लेकर अब तक यूपी पुलिस के एक्शन पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यह प्रदर्शन पहले उत्तरप्रदेश के कुछ शहरों में था लेकिन इसकी आंच कई राज्यों तक पहुंच गई।

दो पक्षों के बीच उलझी पुलिस बारावफात के जुलूस के दौरान आई लव मुहम्मद लिखे लाइट बोर्ड लगाए थे। आरोप था कि ऐसा करके नई परंपरा डाली गई। दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया था। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ बैनर और पोस्टर फाड़ने का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस ने दोनों के बीच समझौता करवा दिया था। घटना के बाद पुलिस ने हिन्दू पक्ष के बैनर फाड़ने के मामले में कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसी को लेकर ये विवाद शुरू हो गया। मीडिया खबरों के मुताबिक I Love Muhammad बैनर को लेकर ये केस दर्ज किया गया था जब तक कानपुर पुलिस ने पूरे मामले को साफ किया और सफाई दी, तब तक यह विवाद फैल गया।

क्या कहना था पुलिस का

थाना रावतपुर में सैयद नगर मोहल्ले से बारावफात का एक परंपरागत जूलूस निकलना था। मोहल्ले के कुछ लोगों द्वारा परंपरागत स्थान से अलग स्थान पर हटकर के एक टेंट लगा दिया तथा उस पर आई लव मोहम्मद का एक बैनर लगा दिया गया जिसका एक पक्ष के द्वारा विरोध किया गया। उपरोक्त सूचना पर रावतपुर थाने… pic.twitter.com/OVTkIRQ7mh — POLICE COMMISSIONERATE KANPUR NAGAR (@kanpurnagarpol) September 17, 2025 आइ लव मोहम्मद को लेकर शुरू हुआ विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को भी कानपुर के शारदा नगर में मुकदमे का विरोध करते हुए जुलूस निकाल प्रदर्शन किया गया। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। पुलिस का दावा है कि आइ लव मोहम्मद के स्लोगन से मुकदमे का कोई लेना- देना नहीं है। मुकदमा बारावफात की रोशनी कार्यक्रम के दौरान बिना अनुमति के गेट बनाने और भंडारे का बैनर फाड़ने पर हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अगर कोई निर्दोष है तो उसका नाम विवेचना से हटाया जाएगा।

औवेसी ने एक्स पर क्या लिखा 15 सितंबर को AIMIM के चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर एक पोस्ट लिखी। इसमें उन्होंने कानपुर जोन के ADG को टैग करते हुए लिखा कि "I Love Muhammad" कहना जुर्म नहीं है। अगर है तो इसकी हर सजा मंजूर है।

I LOVE MOHAMMAD ﷺ @adgzonekanpur ये जुर्म नहीं है। अगर है तो इसकी हर सज़ा मंज़ूर है।



तुम पर मैं लाख जान से क़ुर्बान या-रसूल

बर आएँ मेरे दिल के भी अरमान या-रसूल



क्यों दिल से मैं फ़िदा न करूँ जान या-रसूल

रहते हैं इस में आप के अरमान या-रसूल https://t.co/8kKWY22zHC — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) September 15, 2025 बरेली में क्या हुआ

बरेली में आई लव मुहम्मद लिखे बैनर पोस्टर हटवाने पर लोगों की पुलिस से तकरार हो गई। शहर के किला थाना क्षेत्र में रविवार को थाना प्रभारी सुभाष कुमार टीम के साथ पहुंचे थे। उन्होंने 'आई लव मुहम्मद' लिखे पोस्टर हटाने की बात कही, जिसका मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध किया। पुलिस से तकरार के बाद मौलाना तौकीर रजा खान की पार्टी इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के नेता डॉ. नफीस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने पुलिस को कई तरह की धमकियां दीं।

उन्नाव में पथराव गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के मनोहर नगर में रविवार रात अचानक हुए बवाल ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। यहां शुक्लागंज में मुस्लिम समुदाय के युवाओं ने बिना अनुमति के जुलूस निकाल लिया। जुलूस के दौरान लगे नारे और भीड़ का उग्र रूप पुलिस-प्रशासन के लिए चुनौती बन गया। मीडिया खबरों के मुताबिक पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो जुलूस में शामिल लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

महाराजगंज में पुलिस ने लगाई रोक महाराजगंज जिले के सक्सेना चौक पर I Love Muhammad का जुलूस निकाला जा रहा था। कुछ युवक I Love Muhammad के नारे लगाते हुए जुलूस निकाल रहे थे। इसमें 9 गाड़ियां भी शामिल थी। जैसे ही ये बात पुलिस को पता चली, हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने फौरन जुलूस को रोक लिया।

उत्तराखंड में पथराव और मारपीट उत्तराखंड के काशीपुर में बिना अनुमति के 'I Love मोहम्मद' का जुलूस निकाला गया। इसके बाद अचानक पथराव, मारपीट और तोड़फोड़ की घटना हो गई और माहौल बिगड़ गया। हालांकि पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया है और इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। खबरों के मुताबिक जुलूस में शामिल कुछ उपद्रवियों ने पुलिस की पिटाई की। इससे हालात बेकाबू हो गए थे। एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma