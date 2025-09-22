I Love Muhammad बोर्ड विवाद क्या है, जिसे लेकर देशभर में मुस्लिम कर रहे हैं प्रदर्शन, कई जगह तोड़फोड़ और पथराव

देश के कई राज्यों में मुस्लिम I Love Muhammad का बोर्ड लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन उत्तरप्रदेश से शुरू होकर महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तराखंड तक पहुंच गया। प्रदर्शन के दौरान कई शहरों में अप्रिय घटनाएं भी हुई हैं। देश के कई शहरों में मुस्लिम समुदाय I Love Muhammad को लेकर जुलूस निकाल रहा है। कई जगह पुलिस और मुस्लिम समाज के लोग आमने-सामने भी आए हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक इस प्रदर्शन में मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हैं। जानिए आखिर क्या है पूरा मामला-
क्या था पूरा मामला
उत्तरप्रदेश के कानपुर में 4 सितंबर को ‘I Love मोहम्मद’ का पोस्टर लगाया गया। इसका कुछ हिन्दू संगठनों ने विरोध किया। इसके बाद उत्तरप्रदेश पुलिस ने इस मामले में 25 युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया था। तब से लेकर अब तक यूपी पुलिस के एक्शन पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यह प्रदर्शन पहले उत्तरप्रदेश के कुछ शहरों में था लेकिन इसकी आंच कई राज्यों तक पहुंच गई।
दो पक्षों के बीच उलझी पुलिस
बारावफात के जुलूस के दौरान आई लव मुहम्मद लिखे लाइट बोर्ड लगाए थे। आरोप था कि ऐसा करके नई परंपरा डाली गई। दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया था। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ बैनर और पोस्टर फाड़ने का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस ने दोनों के बीच समझौता करवा दिया था। घटना के बाद पुलिस ने हिन्दू पक्ष के बैनर फाड़ने के मामले में कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसी को लेकर ये विवाद शुरू हो गया। मीडिया खबरों के मुताबिक I Love Muhammad बैनर को लेकर ये केस दर्ज किया गया था जब तक कानपुर पुलिस ने पूरे मामले को साफ किया और सफाई दी, तब तक यह विवाद फैल गया।
क्या कहना था पुलिस का
आइ लव मोहम्मद को लेकर शुरू हुआ विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को भी कानपुर के शारदा नगर में मुकदमे का विरोध करते हुए जुलूस निकाल प्रदर्शन किया गया। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। पुलिस का दावा है कि आइ लव मोहम्मद के स्लोगन से मुकदमे का कोई लेना- देना नहीं है। मुकदमा बारावफात की रोशनी कार्यक्रम के दौरान बिना अनुमति के गेट बनाने और भंडारे का बैनर फाड़ने पर हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अगर कोई निर्दोष है तो उसका नाम विवेचना से हटाया जाएगा।
औवेसी ने एक्स पर क्या लिखा
15 सितंबर को AIMIM के चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर एक पोस्ट लिखी। इसमें उन्होंने कानपुर जोन के ADG को टैग करते हुए लिखा कि "I Love Muhammad" कहना जुर्म नहीं है। अगर है तो इसकी हर सजा मंजूर है।
बरेली में आई लव मुहम्मद लिखे बैनर पोस्टर हटवाने पर लोगों की पुलिस से तकरार हो गई। शहर के किला थाना क्षेत्र में रविवार को थाना प्रभारी सुभाष कुमार टीम के साथ पहुंचे थे। उन्होंने 'आई लव मुहम्मद' लिखे पोस्टर हटाने की बात कही, जिसका मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध किया। पुलिस से तकरार के बाद मौलाना तौकीर रजा खान की पार्टी इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के नेता डॉ. नफीस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने पुलिस को कई तरह की धमकियां दीं।
उन्नाव में पथराव
गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के मनोहर नगर में रविवार रात अचानक हुए बवाल ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। यहां शुक्लागंज में मुस्लिम समुदाय के युवाओं ने बिना अनुमति के जुलूस निकाल लिया। जुलूस के दौरान लगे नारे और भीड़ का उग्र रूप पुलिस-प्रशासन के लिए चुनौती बन गया। मीडिया खबरों के मुताबिक पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो जुलूस में शामिल लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
महाराजगंज में पुलिस ने लगाई रोक
महाराजगंज जिले के सक्सेना चौक पर I Love Muhammad का जुलूस निकाला जा रहा था। कुछ युवक I Love Muhammad के नारे लगाते हुए जुलूस निकाल रहे थे। इसमें 9 गाड़ियां भी शामिल थी। जैसे ही ये बात पुलिस को पता चली, हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने फौरन जुलूस को रोक लिया।
उत्तराखंड में पथराव और मारपीट
उत्तराखंड के काशीपुर में बिना अनुमति के 'I Love मोहम्मद' का जुलूस निकाला गया। इसके बाद अचानक पथराव, मारपीट और तोड़फोड़ की घटना हो गई और माहौल बिगड़ गया। हालांकि पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया है और इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। खबरों के मुताबिक जुलूस में शामिल कुछ उपद्रवियों ने पुलिस की पिटाई की। इससे हालात बेकाबू हो गए थे।