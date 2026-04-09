CM योगी के नेतृत्व में UP ने पेश किया पारदर्शिता का रोल मॉडल, जेम पोर्टल से खरीद में बना शीर्ष राज्य

- जेम पोर्टल से सर्वाधिक 3606 करोड़ रुपए की खरीद कर यूपी में अव्वल रहा नगर विकास विभाग - टॉप-10 की सूची में गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू-कश्मीर व असम भी

- सभी विभागों को जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा Uttar Pradesh News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पारदर्शी नीतियों ने उत्तर प्रदेश को देश के सामने रोड मॉडल के तौर पर पेश किया है। किसानों से गन्ना, गेहूं-चावल व अन्य कृषि उत्पाद खरीदने का मामला हो या सरकारी विभागों की विविध आवश्यकताओं से जुड़ी खरीद का, योगी सरकार ने पारदर्शिता के उच्च मानदंड स्थापित किए हैं। इसी क्रम में प्रदेश के सरकारी महकमों ने अपनी अधिसंख्य खरीद जेम पोर्टल से सुनिश्चित कर यूपी को अन्य राज्यों से आगे लाकर खड़ा कर दिया है। वित्त वर्ष 2025-26 में जेम पोर्टल पर खरीद में उत्तर प्रदेश देश के अन्य राज्यों के सामने मिसाल बना है।





देश में शीर्ष स्थान पर काबिज उत्तर प्रदेश ने इस अवधि में जेम पोर्टल पर 22,337 करोड़ रुपए की खरीद की। प्रदेश की कुल खरीद में सर्वाधिक हिस्सेदारी नगर विकास विभाग की रही, जिसने 3606 करोड़ रुपए की खरीदारी जेम पोर्टल के माध्यम से की। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की जेम पोर्टल क्रय नीति की सराहना करते हुए पारदर्शी खरीद में यूपी को रोल मॉडल राज्य घोषित किया है।

अन्य राज्यों के लिए मॉडल बना उत्तर प्रदेश वित्त वर्ष 2025-26 : जेम पोर्टल खरीद में यूपी अव्वल

राज्य-कुल क्रय (करोड़ रुपए में) उत्तर प्रदेश-22,337 गुजरात-14,009 महाराष्ट्र-6113

दिल्ली-4278 छत्तीसगढ़-3935 बिहार-3611 मध्य प्रदेश-2900 जम्मू-कश्मीर-2653

झारखंड-2647 असम-2494 वित्त वर्ष 2025-26 में जेम पोर्टल पर यूपी के शीर्ष 10 विभागों की खरीद विभाग-कुल क्रय (करोड़ रुपए में)

नगर विकास विभाग-3606 चिकित्सा शिक्षा-2973 चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग-2498

गृह विभाग-1852 ऊर्जा विभाग-1192 पशुपालन विभाग-1139 बेसिक शिक्षा विभाग-812 ग्रामीण विकास-755

साल दर साल खरीदारों का बढ़ता विश्वास महिला उद्यमियों द्वारा खरीद 2020-21 में 467 करोड़

2021-22 में 734 करोड़ 2022-23 में 1603 करोड़ 2023-24 में 2583 करोड़ 2024-25 में 3310 करोड़ 2025-26 में 4755 करोड़

एससी/एसटी उद्यमियों द्वारा खरीद 2020-21 में 54 करोड़ 2021-22 में 119 करोड़ 2022-23 में 261 करोड़

स्टार्ट अप द्वारा जेम से खरीद 2020-21 में 261 करोड़ 2021-22 में 785 करोड़ 2022-23 में 1108 करोड़

2023-24 में 2435 करोड़ 2024-25 में 2139 करोड़ 2025-26 में 3203 करोड़ लघु-मध्यम इकाइयों द्वारा जेम से खरीद 2020-21 में 3978 करोड़

2021-22 में 8643 करोड़ 2022-23 में 13,376 करोड़ 2023-24 में 18,230 करोड़ 2024-25 में 21,275 करोड़ 2025-26 में 27,235 करोड़

यूपी के विक्रेताओं का जेम से बढ़ता कारोबार 2020-21 में 5770 करोड़ 2021-22 में 14,792 करोड़

2022-23 में 20,910 करोड़ 2023-24 में 29,232 करोड़ 2024-25 में 33,536 करोड़ 2025-26 में 42,654 करोड़

कृष्ण मुरारी (IRSS, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जेम) ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के क्रम में सभी विभागों को जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने वित्त वर्ष 2025-26 में जेम पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक खरीद कर अन्य राज्यों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है।

Edited By : Chetan Gour