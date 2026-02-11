Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






UP Budget 2026: योगी सरकार ने रचा इतिहास, पेश किया अब तक का सबसे बड़ा बजट

Advertiesment
हमें फॉलो करें UP Budget 2026

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

लखनऊ , बुधवार, 11 फ़रवरी 2026 (13:35 IST)
UP Budget 2026: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 9.12 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट पेश किया है। यह न केवल उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार 10वीं बार (दो कार्यकालों को मिलाकर) बजट पेश कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। सदन में इसे 'नए उत्तर प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट' बताते हुए सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि यह बजट राज्य को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। 

किसान, युवा और महिलाओं का बजट

उत्तर प्रदेश के बजट 2026-27 के पेश होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कहीं, जो राज्य की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि 9 साल के कार्यकाल में यूपी को लेकर लोगों की राय बदली है। यह अब तक का सबसे बजट है और यह किसान, युवा और महिलाओं का बजट है। उन्होंने कहा कि यूपी में लगातार बजट बढ़ रहा है। ALSO READ: UP Budget 2026: यूपी की योगी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट, 43000 करोड़ की नई योजनाएं, युवाओं को रोजगार
मुख्‍यमंत्री योगी ने कहा कि यूपी अब देश की 3 शीर्ष अर्थव्यवस्था वाले राज्यों में शामिल है। हमने बीमारी राज्य की छवि बदली। पिछड़े जिलों पर फोकस किया। टैक्स चोरी रोककर वित्तीय लेन-देन आसान बनाया, कुशल वित्तीय प्रबंधन किया। यूपी में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। यूपी के विकास से रोजगार में मदद मिली। 

विकसित भारत का आधार

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक 'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करने की दिशा में उत्तर प्रदेश का एक ठोस कदम है। उन्होंने इसे सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी और विकासोन्मुखी बजट बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि 9.12 लाख करोड़ का यह भारी-भरकम बजट राज्य को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के रोडमैप पर आधारित है। उत्तर प्रदेश अब 'बीमारू' श्रेणी से बाहर निकलकर देश के 'ग्रोथ इंजन' के रूप में स्थापित हो चुका है।
 
'समग्र विकास' पर जोर
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह बजट हमारे युवाओं के सपनों को पंख देने वाला है। टैबलेट वितरण और रोजगार सृजन की योजनाएं यूपी को 'स्किल कैपिटल' बनाएंगी। अन्नदाता की खुशहाली हमारी प्राथमिकता है। मुफ्त बिजली और गन्ना मूल्य में वृद्धि किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि पिंक बूथ और मिशन शक्ति के लिए आवंटित बजट नारी गरिमा और सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा।

यूपी अब एक्सप्रेसवे प्रदेश

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब 'एक्सप्रेसवे प्रदेश' बन चुका है। नए एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट का विस्तार और वाराणसी-दिल्ली हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स प्रदेश की तस्वीर बदल देंगे। उन्होंने कहा कि यूपी में कनेक्टिविटी बढ़ने से औद्योगिक निवेश में तेजी आएगी। मुख्‍यमंत्री ने बजट में धार्मिक पर्यटन (अयोध्या, काशी, मथुरा) के लिए किए गए प्रावधानों की सराहना करते हुए कहा कि हम अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल अंकों का लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि यह 25 करोड़ प्रदेशवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

पति से रिश्ते सुधारने के लिए तांत्रिक के पास गई थी, उसी से कर बैठी अफेयर, हो गई फरार

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels