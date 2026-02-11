UP Budget 2026: योगी सरकार ने रचा इतिहास, पेश किया अब तक का सबसे बड़ा बजट

यूपी अब एक्सप्रेसवे प्रदेश

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब 'एक्सप्रेसवे प्रदेश' बन चुका है। नए एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट का विस्तार और वाराणसी-दिल्ली हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स प्रदेश की तस्वीर बदल देंगे। उन्होंने कहा कि यूपी में कनेक्टिविटी बढ़ने से औद्योगिक निवेश में तेजी आएगी। मुख्‍यमंत्री ने बजट में धार्मिक पर्यटन (अयोध्या, काशी, मथुरा) के लिए किए गए प्रावधानों की सराहना करते हुए कहा कि हम अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल अंकों का लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि यह 25 करोड़ प्रदेशवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है।