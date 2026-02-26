Dharma Sangrah

CM योगी ने टोक्‍यो में Maglev Train में किया रोमांचकारी सफर, 600 KM प्रति घंटे से ज्‍यादा की है ट्रेन की रफ्तार

Chief Minister Yogi Adityanath travels in Maglev train
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Thu, 26 Feb 2026 (16:26 IST) Updated Date: Thu, 26 Feb 2026 (16:35 IST)
Chief Minister Yogi Adityanath : अपनी जापान यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यामानाशी में कोमेकुरायामा हाइड्रोजन रिसर्च फैसिलिटी का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने संयंत्र में मौजूद तकनीकी विशेषज्ञों से यह समझा कि किस तरह नवीकरणीय ऊर्जा को स्वच्छ ईंधन में बदला जाता है और इसे भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था में कैसे उपयोग किया जा सकता है। इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी ने टोक्यो में 600 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार वाली मैग्लेव ट्रेन में रोमांचक यात्रा की। मुख्यमंत्री योगी की 100 किलोमीटर की यह परीक्षण यात्रा का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में आधुनिक परिवहन बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए नई तकनीक को समझना था।

ALSO READ: Photo Story : Japan में CM योगी का बड़ा एक्शन! ₹11,000 करोड़ के समझौते पर मुहर, UP के इन शहरों में लगेंगी जापानी फैक्ट्रियां

मुख्यमंत्री योगी ने मैग्लेव ट्रेन में की 100 किलोमीटर की परीक्षण यात्रा

ALSO READ: CM योगी के जापान दौरे पर टोक्यो में उमड़ा अपनापन, प्रवासी भारतीयों ने किया जोरदार स्वागत

मुख्यमंत्री ने भारतीय मूल के लोगों से की मुलाकात 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री योगी का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस यात्रा का उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना, औद्योगिक सहयोग मजबूत करना और उत्तर प्रदेश और जापान के बीच संबंधों को और बेहतर बनाना है। जापान के यामानाशी क्षेत्र में पहुंचने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां रहने वाले भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की।
 

जापानी कंपनियों को दिया निवेश का न्‍योता 

उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है कि जापान की कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश करें और नई परियोजनाएं शुरू करें। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश सरकार भी ग्रीन हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा और अन्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री योगी का यह जापान दौरा तकनीकी सहयोग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
ALSO READ: CM योगी ने टोक्यो में उद्यमियों को दिया UP में निवेश का न्योता, बोले- नई ऊंचाई पर पहुंचेगा भारत-जापान औद्योगिक सहयोग

भारतीय समुदाय के लिए बना यादगार पल

विदेश की धरती पर अपने राज्य के मुख्यमंत्री को देखकर लोगों में खास उत्साह देखने को मिला। इस मुलाकात का सबसे भावुक पल तब देखने को मिला जब छोटे-छोटे बच्चों ने मुख्यमंत्री के पैर छुए। जापान में बसे भारतीय समुदाय के लिए यह पल यादगार बन गया।
Edited By : Chetan Gour

CM Pushkar Singh Dhami ने राहुल गांधी को घेरा, बोले- मोहम्मद बनते ही दीपक को इफ्तार का न्योता

