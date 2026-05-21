UP के कर्मचारियों को तोहफा, योगी सरकार ने बढ़ाया DA, जानिए कितनी फीसदी हुआ इजाफा?

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश के लाखों राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर आई है। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिसके बाद अब यह 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। कर्मचारी महंगाई भत्ता बढ़ाने की लंबे समय से मांग कर रहे थे। इस संबंध में औपचारिक आदेश अपर मुख्य सचिव (वित्त) दीपक कुमार की ओर से जारी किया गया है। सरकार का यह निर्णय 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा।

लंबे समय से हो रही थी मांग उत्तर प्रदेश के लाखों राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर आई है। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिसके बाद अब यह 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। कर्मचारी महंगाई भत्ता बढ़ाने की लंबे समय से मांग कर रहे थे।

कब से होगा लागू? इस संबंध में औपचारिक आदेश अपर मुख्य सचिव (वित्त) दीपक कुमार की ओर से जारी किया गया है। सरकार का यह निर्णय 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। सरकार के अनुसार इस निर्णय का लाभ लगभग 16 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। इससे लाखों परिवारों की मासिक आय में वृद्धि होगी।

केंद्र ने भी की थी बढ़ोतरी केंद्र सरकार ने भी हाल ही में अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए और डीआर में 2 प्रतिशत बढ़ोतरी की थी। जिन महीनों का भुगतान पुराने डीए के अनुसार हुआ है, उनका अंतर एरियर के रूप में दिया जा सकता है। इसमें समय-समय पर, आमतौर पर साल में दो बार बदलाव किया जाता है, ताकि महंगाई के असर को कम किया जा सके।

Edited By : Chetan Gour