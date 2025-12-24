Biodata Maker

यूपी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश का टॉप अचीवर स्टेट : मुख्यमंत्री योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, देश में बनने वाले कुल मोबाइल फोन का लगभग 55 प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश में, एग्रीटेक, फिनटेक, डीपटेक, हेल्थटेक, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और स्पोर्ट्स सेक्टर में नया आयाम

लखनऊ , बुधवार, 24 दिसंबर 2025 (20:54 IST)
Chief Minister Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश ने बीते लगभग नौ वर्षों में आर्थिक और औद्योगिक विकास की दिशा में ऐसी छलांग लगाई है जिसने उसे देश के अग्रणी राज्यों की कतार में खड़ा कर दिया है। बुधवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश उत्पादन, निवेश और नवाचार के क्षेत्र में भी नई पहचान बना चुका है। उन्होंने कहा कि आज देश में बनने वाले कुल मोबाइल फोन का लगभग 55 प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के कुल उत्पादन का करीब 60 प्रतिशत हिस्सा भी प्रदेश में तैयार किया जा रहा है।
 
टॉप अचीवर स्टेट घोषित : मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह परिवर्तन सुनियोजित नीतियों, मजबूत प्रशासनिक ढांचे और निवेश अनुकूल वातावरण का परिणाम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को देश का टॉप अचीवर स्टेट घोषित किया जाना इसी का प्रमाण है। सरकार ने उद्योगों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, समयबद्ध स्वीकृतियां और पारदर्शी प्रक्रियाएं लागू कर निवेशकों का भरोसा मजबूत किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया जैसी योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया है। इससे युवाओं को आधुनिक स्किल्स से जोड़कर रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। 
 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे आधुनिक और भविष्य उन्मुख क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही एग्रीटेक, फिनटेक, डीपटेक, हेल्थटेक, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और स्पोर्ट्स सेक्टर में नया आयाम हासिल किया है और तेजी के साथ प्रदेश अब आगे बढ़ चुका है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 
 

