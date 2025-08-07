यूपी में गंगा, यमुना और शारदा समेत कई प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर

उत्तरप्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित जलग्रहण क्षेत्र में व्यापक वर्षा होने से गंगा, यमुना और शारदा (Ganga, Yamuna and Sharda rivers ) समेत राज्य की अनेक प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को गंगा नदी कछला पुल (बदायूं), गाजीपुर, छतनाग और फाफामऊ (Prayagraj), बलिया, मिर्जापुर और वाराणसी में खतरे के निशान से ऊपर है।

रिपोर्ट के अनुसार कछला पुल पर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है जबकि गाजीपुर में यह स्थिर है, वहीं छतनाग और फाफामऊ (प्रयागराज), बलिया, मिर्जापुर और वाराणसी में नदी का जलस्तर घट रहा है। इसी तरह घाघरा नदी अयोध्या और एल्गिन ब्रिज (बाराबंकी) में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अयोध्या में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है जबकि एल्गिन ब्रिज पर स्थिर है।

प्रयागराज में यमुना नदी का जलस्तर कम होने लगा : नैनी (प्रयागराज) में खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना नदी का जलस्तर भी कम होने लगा है, वहीं भिनगा (श्रावस्ती) और राप्ती बैराज (श्रावस्ती) में खतरे के निशान से ऊपर बह रही राप्ती नदी का जलस्तर भी घट रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक शारदा नहर पलियाकलां (लखीमपुर खीरी) में अब भी खतरे के निशान से ऊपर है मगर अब इसका जलस्तर कम हो रहा है।(भाषा)