UP : आगरा में थाने में महिला ने पुलिसकर्मियों से की मारपीट और धक्का-मुक्की, वीडियो वायरल

थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने थाने में पहुंचकर महिला पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट, धक्का-मुक्की और अभद्रता शुरू कर दी। यही नहीं, इस महिला पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें वह पुलिस पर झूठे छेड़खानी के आरोप भी लगाती नजर आ रही है।

पुलिस के मुताबिक हंगामा करने वाली महिला ने सितंबर 2024 में चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। जांच के बाद पुलिस ने जनवरी 2025 में मामले में अंतिम रिपोर्ट लगाकर केस को बंद कर दिया था। महिला का आरोप है कि जांच सही नहीं हुई और पुलिस ने केस में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। अपनी बात रखने के लिए यह एक बार फिर से थाने पहुंची और पुलिसकर्मियों से उलझ गई।

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला थाना परिसर के भीतर एक महिला सब-इंस्पेक्टर के साथ बहस करती नजर आ रही है। वह बार-बार हाथ उठाकर गुस्से में बात कर रही है जबकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी उसे शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि महिला ने पहले थाना प्रभारी के साथ अभद्रता की और फिर महिला सब-इंस्पेक्टर और अन्य सिपाहियों को धक्का देने लगी।

पुलिस का आरोप है कि महिला ने जानबूझकर थाने में हंगामा किया और खुद ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। वायरल वीडियो में महिला छेड़खानी और मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगाती नजर आ रही है, जो कि पूरी तरह झूठे और बेबुनियाद हैं।

फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर महिला के खिलाफ विधिक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग की छवि को ठेस पहुंची है, जिसके चलते पुलिस साजिश के एंगल से भी मामले की जांच-पड़ताल में जुट गई है।

विचारणीय है कि यह घटना समाज और कानून दोनों के लिए कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। एक महिला द्वारा थाने के भीतर महिला पुलिसकर्मियों से मारपीट और अभद्रता करने का मामला केवल एक व्यक्तिगत विवाद नहीं, बल्कि एक सामाजिक व्यवहार और संस्थाओं के प्रति नजरिए की झलक भी है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में जब समाज लगातार आगे बढ़ रहा है, ऐसे में इस तरह की घटनाएं उन सभी प्रयासों को धक्का पहुंचाने का काम कर रही हैं। Edited by : Sudhir Sharma