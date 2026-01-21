बसंत पंचमी का अर्थ, सरस्वती पूजा विधि, आरती और लाभ | Basant panchami aarti puja vidhi labh

Hanuman Chalisa

WD Feature Desk

, बुधवार, 21 जनवरी 2026 (16:13 IST)
Vasant panchami: हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। बसंत पंचमी को स्वयं सिद्ध 'अबूझ मुहूर्त' माना जाता है। इस दिन माता सरस्वती की पूजा होती है और इसी दिन प्रेम दिवस भी मनाया जाता है। बसंत पंचमी का अर्थ, माता सरस्वती की आरती, पूजा विधि और लाभ को जानिए।
 
1. बसंत पंचमी का अर्थ
2. बसंत पंचमी पर सरस्वती माता की पूजा विधि
3. वसंत पंचमी पर सरस्वती माता की आरती-Lyrics
4. बसंत पंचमी पर पूजा और आरती का लाभ
5. बसंत पंचमी पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न-FAQs
 

1. बसंत पंचमी का अर्थ: 

बसंत: इसका अर्थ है 'वसंत ऋतु' (Spring Season), जिसे सभी ऋतुओं का राजा यानी 'ऋतुराज' कहा जाता है।
पंचमी: इसका अर्थ है 'पांचवीं तिथि'। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पांचवीं तिथि को यह पर्व मनाया जाता है।
बसंत पंचमी का मूल अर्थ है- "कठोरता का अंत और कोमलता की शुरुआत।" कड़कड़ाती ठंड (शिशिर ऋतु) के बाद जब प्रकृति अंगड़ाई लेती है, तो उसे 'बसंत' कहते हैं। इस समय न अधिक गर्मी होती है और न अधिक सर्दी। पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं और फूलों की खुशबू चारों ओर फैल जाती है, जो जीवन के पुनर्जन्म और नव-निर्माण का प्रतीक है।
आध्यात्मिक अर्थ: अज्ञान से ज्ञान की ओर। आध्यात्मिक दृष्टि से 'बसंत' का अर्थ 'चेतना का खिलना' है।
ज्ञान का प्रकाश: जिस तरह बसंत में प्रकृति खिलती है, उसी तरह माँ सरस्वती (ज्ञान की देवी) की पूजा का अर्थ है अपने भीतर के अज्ञान के अंधेरे को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाना।
पर्व की सीख: यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में संगीत, कला और विद्या का होना उतना ही जरूरी है जितना कि प्रकृति में फूलों का होना।
रंग का अर्थ (पीलापन): इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व है जिसे 'बसन्ती रंग' कहते हैं। यह रंग सूर्य के प्रकाश, परिपक्वता (जैसे पकी हुई फसल) और सौभाग्य का प्रतीक है। यह मन को प्रसन्नता और शांति प्रदान करने वाला रंग माना जाता है।
संक्षेप में कहें तो: बसंत पंचमी प्रकृति के सौंदर्य को निहारने, विद्या की शक्ति को पूजने और जीवन में नई उमंग भरने का उत्सव है।
 

2. बसंत पंचमी पर सरस्वती माता की पूजा विधि

तैयारी और सामग्री
रंग: पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व है। संभव हो तो पीले वस्त्र धारण करें।
सामग्री: माँ सरस्वती की प्रतिमा या चित्र, पीले फूल (गेंदा या सरसों), पीला चंदन, केसर, अक्षत (चावल), धूप-दीप, और पीली मिठाई (बूंदी के लड्डू या केसरिया हलवा)।
शिक्षा का प्रतीक: अपनी पुस्तकें, पेन या वाद्य यंत्र (जैसे गिटार, हारमोनियम) पूजा स्थान पर जरूर रखें।
 
पूजन विधि (स्टेप-बाय-स्टेप)
शुद्धिकरण: सबसे पहले गंगाजल छिड़क कर स्वयं को और पूजा स्थान को पवित्र करें।
स्थापना: एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करें। साथ में गणेश जी की मूर्ति भी रखें (क्योंकि हर पूजा में गणेश जी प्रथम पूज्य हैं)।
आह्वान: हाथ जोड़कर माँ का ध्यान करें और उन्हें आसन ग्रहण करने की प्रार्थना करें।
तिलक और अर्पण: माँ को पीले चंदन का तिलक लगाएं। पीले वस्त्र या चुनरी अर्पित करें और पीले फूलों की माला चढ़ाएं।
कलम और पुस्तक पूजन: अपनी कलम और किताबों पर भी तिलक लगाएं और उन्हें माँ के चरणों में रखकर प्रार्थना करें कि वे आपके भीतर अज्ञान मिटाकर सद्बुद्धि भरें।
भोग: माँ को केसरिया भात, बूंदी के लड्डू या कोई भी सफेद/पीली मिठाई का भोग लगाएं।
मंत्र और वंदना: पूजा के दौरान आप इस सरल और प्रभावशाली मंत्र का जाप कर सकते हैं:
 
"ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वत्यै नमः"
या फिर प्रसिद्ध सरस्वती वंदना की ये पंक्तियाँ पढ़ें:
"या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना..."
 
आरती और क्षमा प्रार्थना: अंत में कपूर या घी के दीपक से माँ सरस्वती की आरती करें। आरती के बाद अनजाने में हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें और प्रसाद बांटें।
 

3. वसंत पंचमी पर सरस्वती माता की आरती

 
ॐ जय सरस्वती माता, जय जय सरस्वती माता।
सद्‍गुण वैभव शालिनी, त्रिभुवन विख्याता॥
 
जय..... चंद्रवदनि पद्मासिनी, ध्रुति मंगलकारी।
सोहें शुभ हंस सवारी, अतुल तेजधारी ॥ जय.....
 
बाएं कर में वीणा, दाएं कर में माला।
शीश मुकुट मणी सोहें, गल मोतियन माला ॥ जय.....
 
देवी शरण जो आएं, उनका उद्धार किया।
पैठी मंथरा दासी, रावण संहार किया ॥ जय.....
 
विद्या ज्ञान प्रदायिनी, ज्ञान प्रकाश भरो।
मोह, अज्ञान, तिमिर का जग से नाश करो ॥ जय.....
 
धूप, दीप, फल, मेवा मां स्वीकार करो।
ज्ञानचक्षु दे माता, जग निस्तार करो ॥ जय.....
 
मां सरस्वती की आरती जो कोई जन गावें।
हितकारी, सुखकारी, ज्ञान भक्ती पावें ॥ जय.....
 
जय सरस्वती माता, जय जय सरस्वती माता।
सद्‍गुण वैभव शालिनी, त्रिभुवन विख्याता॥ जय...
 

4. बसंत पंचमी पर पूजा और आरती का लाभ

एकाग्रता में वृद्धि: जो छात्र पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते, उनके लिए यह पूजा बहुत लाभकारी है। इससे मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है।
स्मरण शक्ति: माना जाता है कि माँ सरस्वती की कृपा से याददाश्त तेज होती है और कठिन विषयों को समझने की शक्ति मिलती है।
निर्णय क्षमता: माँ सरस्वती 'विवेक' की देवी हैं। उनकी पूजा से व्यक्ति में सही और गलत के बीच भेद करने की क्षमता आती है।
वाणी में मधुरता: माँ सरस्वती को 'वाचा' (वाणी) की देवी कहा जाता है। उनकी आरती और मंत्रों के जाप से वाणी में स्पष्टता और मधुरता आती है। जो लोग गायन, वादन या सार्वजनिक बोलने के क्षेत्र में हैं, उन्हें विशेष सफलता मिलती है।
सृजनात्मकता: कलाकारों, लेखकों और संगीतकारों के लिए यह दिन अपनी कला को निखारने और नई प्रेरणा पाने का होता है।
अज्ञान का अंधेरा दूर होना: जैसे बसंत आने पर प्रकृति का आलस्य दूर हो जाता है, वैसे ही माँ की आरती से मन का प्रमाद (आलस्य), डर और अज्ञान मिट जाता है।
सकारात्मक ऊर्जा: पूजा के दौरान होने वाले मंत्रोच्चार और शंख ध्वनि से घर का वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं।
आध्यात्मिक शांति: सत्व गुण की वृद्धि: माँ सरस्वती श्वेत वस्त्र और कमल पर विराजमान हैं, जो पवित्रता का प्रतीक है। उनकी पूजा से मनुष्य के भीतर 'सत्व गुण' (शुद्धता और सात्विकता) बढ़ता है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है।
एक छोटा सुझाव: यदि आप बहुत व्यस्त हैं, तो बसंत पंचमी के दिन केवल "ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः" का 108 बार जाप करना भी ऊपर दिए गए लाभों को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है।
अबूझ मुहूर्त का फल: बसंत पंचमी पर की गई पूजा किसी भी नए काम (जैसे नया कोर्स शुरू करना, नौकरी जॉइन करना या व्यापार शुरू करना) के लिए नींव का काम करती है। इस दिन की गई प्रार्थना का फल दीर्घकालिक और मंगलकारी होता है।
 

5. बसंत पंचमी पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न-FAQs

प्रश्न 1. बसंत पंचमी के दिन पीले कपड़े पहनना क्यों अनिवार्य माना जाता है?
उत्तर: पीला रंग शुद्धता, ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक है। चूंकि इस समय प्रकृति में सरसों के पीले फूल खिले होते हैं, इसलिए पीला रंग पहनना प्रकृति के साथ एकात्म होने और सूर्य के प्रकाश (ऊर्जा) का सम्मान करने का तरीका है। यह माँ सरस्वती का भी प्रिय रंग है।
 
प्रश्न 2. क्या इस दिन केवल छात्रों को ही पूजा करनी चाहिए?
उत्तर: बिल्कुल नहीं। माँ सरस्वती केवल किताबी ज्ञान की देवी नहीं हैं, वे बुद्धि, विवेक, संगीत, कला और वाणी की भी देवी हैं। इसलिए छात्रों के अलावा कलाकार, लेखक, शिक्षक, वकील और अपनी वाणी से काम करने वाले सभी लोगों को माँ की पूजा करनी चाहिए।
 
प्रश्न 3. 'अबूझ मुहूर्त' का क्या मतलब है और इसका क्या लाभ है?
उत्तर: अबूझ मुहूर्त का अर्थ है ऐसा दिन जिसमें हर पल शुभ हो। शास्त्रानुसार, बसंत पंचमी के दिन कोई भी मांगलिक कार्य (विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश) करने के लिए पंचांग देखने या विशेष घड़ी के इंतजार की जरूरत नहीं होती। इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य सफल माना जाता है।
 
प्रश्न 4. यदि घर में माँ सरस्वती की मूर्ति न हो तो पूजा कैसे करें?
उत्तर: अगर मूर्ति नहीं है, तो आप माँ सरस्वती की तस्वीर का उपयोग कर सकते हैं। यदि तस्वीर भी न हो, तो अपनी पुस्तकों या किसी वाद्य यंत्र को ही माँ का स्वरूप मानकर उन पर तिलक लगाकर पूजा कर सकते हैं। श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है।
 
प्रश्न 5. क्या बसंत पंचमी के दिन कुछ काम वर्जित हैं?
उत्तर: हाँ, परंपरा के अनुसार इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए:
घर में कलह या विवाद न करें।
बिना स्नान किए कुछ न खाएं।
संभव हो तो काले रंग के कपड़े न पहनें।
प्रकृति का उत्सव होने के कारण इस दिन पेड़-पौधे नहीं काटने चाहिए।
 
प्रश्न 6. इस दिन क्या दान करना शुभ होता है?
उत्तर: बसंत पंचमी पर शिक्षा से जुड़ी सामग्री (किताबें, पेन, पेंसिल) का गरीब बच्चों को दान करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। इसके अलावा पीले अनाज या पीले वस्त्रों का दान भी अत्यंत फलदायी होता है।
 
प्रश्न 7. बसंत पंचमी के दिन 'अक्षर अभ्यास' या 'विद्यारंभ' क्या है?
उत्तर: यह एक प्राचीन परंपरा है जिसमें 2 से 5 वर्ष के बच्चों को पहली बार अक्षर लिखना सिखाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन शिक्षा की शुरुआत करने से बच्चा बुद्धिमान और गुणी बनता है।

