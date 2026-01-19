बसंत पंचमी: ज्ञान, कला और प्रकृति के मिलन का महापर्व

हिंदू कैलेंडर के अनुसार, माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को 'वसंत/ बसंत पंचमी' का त्योहार मनाया जाता है। यह पर्व केवल ऋतु परिवर्तन का सूचक नहीं है, बल्कि यह चेतना, बुद्धि और कला की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के प्रकट होने का दिन भी है। ऋतुराज बसंत के आगमन के साथ ही पूरी प्रकृति पीली चुनरी ओढ़कर चहक उठती है। वर्ष 2026 में बसंत पंचमी का पर्व 23 जनवरी, दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है।