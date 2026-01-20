वसंत पंचमी पर क्यों जागता है प्रेम? जानिए प्रेम दिवस बनने के पीछे के 2 बड़े रहस्य

Basant Panchami 2026: आमतौर पर हम वसंत पंचमी को विद्या की देवी मां सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं? भारतीय संस्कृति में इस दिन को 'वैलेंटाइन डे' से भी कहीं अधिक गहरा 'प्रेम दिवस' माना गया है। चलिए, उन दो खास वजहों पर नज़र डालते हैं जो इस दिन को मोहब्बत के रंगों से सराबोर कर देती हैं।



1. जब प्रकृति करती है 'सोलह श्रृंगार' (ऋतु परिवर्तन) 2. कामदेव और रति का 'मदनोत्सव'

1. जब प्रकृति करती है 'सोलह श्रृंगार' (ऋतु परिवर्तन) प्रकृति: वसंत का आगमन असल में प्रकृति का कायाकल्प है। यह वह समय है जब कुदरत अपनी पुरानी चादर झाड़कर नई उमंग ओढ़ लेती है।

नया उत्साह: पतझड़ के बाद पेड़-पौधों पर नई कोपलें प्रेम के अंकुर की तरह फूटती हैं। मादक वातावरण: सरसों के खेतों में फैली पीली चादर और टेसू के फूलों की सुर्ख लालिमा प्रेमी दिलों में हलचल पैदा कर देती है।

धड़कनों का संगीत: कोयल की कूक और भंवरों की गुंजन फिजाओं में एक ऐसी मादकता घोल देती है, जहाँ दिल खुद-ब-खुद प्यार का इज़हार करने को आतुर हो जाते हैं। संक्षेप में कहें तो, जब पूरी कायनात ही इश्क़ में डूबी हो, तो भला इंसान कैसे पीछे रहे?

2. कामदेव और रति का 'मदनोत्सव' मदनोत्सव: पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, वसंत पंचमी को 'मदनोत्सव' यानी प्रेम के देवता 'कामदेव' के उत्सव के रूप में मनाया जाता है।

मधुमास का जादू: 'मदन' कामदेव का ही एक नाम है। शास्त्रों और 'चरक संहिता' जैसे प्राचीन ग्रंथों में जिक्र है कि इस दिन प्रकृति और यौवन, दोनों ही अपने शिखर पर होते हैं।

राधा-कृष्ण का रास: ब्रज की कुंज गलियों में आज के दिन राधा-कृष्ण के रास का विशेष महत्व है, जो दिव्य प्रेम का प्रतीक है। यह दिन बताता है कि प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि वह ऊर्जा है जो पूरी सृष्टि को चलाती है।

जहाँ एक ओर हम कलम और किताब की पूजा कर बुद्धि मांगते हैं, वहीं दूसरी ओर वसंत की ये बयार हमें सिखाती है कि जीवन बिना प्रेम के अधूरा है। तो इस वसंत पंचमी, सरस्वती वंदना के साथ-साथ प्रकृति के इस 'रोमांटिक' अंदाज़ का भी आनंद लें।