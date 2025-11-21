Vastu for Toilet: वास्तु के अनुसार यदि नहीं है शौचालय तो राहु होगा सक्रिय

वास्तु शास्त्र के अनुसार शौचालय का सही स्थान बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह घर की ऊर्जा को प्रभावित करता है। यदि शौचालय गलत दिशा में बना है, तो राहु की नकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करने का खतरा रहता है, जो जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का कारण बन सकता है। लेकिन यदि आप वास्तु के कुछ उपायों को अपनाते हैं, जैसे शौचालय के रंग, दिशा, और अन्य छोटे-छोटे बदलाव, तो आप राहु के प्रभाव को कम कर सकते हैं और जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं।