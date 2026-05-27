वास्तु के अनुसार घर में रखी ये 5 चीजें बढ़ाती हैं राहु का अशुभ प्रभाव

Vastu Tips 2026: वास्तु शास्त्र में घर की हर दिशा, कोने और उसमें रखी वस्तुओं का संबंध किसी न किसी ग्रह से जोड़ा गया है। राहु को एक छाया और पापी ग्रह माना जाता है, जो जीवन में अचानक परेशानियां, मानसिक तनाव, भ्रम और आर्थिक तंगी लेकर आता है। अगर घर में वास्तु नियमों का पालन न किया जाए, तो राहु का नकारात्मक प्रभाव (राहु दोष) तेजी से बढ़ने लगता है। आइए जानते हैं घर में मौजूद ऐसी 5 चीजों के बारे में जो राहु के प्रकोप को बढ़ा देती हैं।

1. घर की दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य) दिशा में गंदगी या कबाड़ दक्षिण-पश्चिम दिशा को राहु और केतु की दिशा माना जाता है। इस कोने का भारी और साफ होना बहुत जरूरी है।

राहु का प्रकोप: यदि इस दिशा में गंदगी रहती है, टूटा-फूटा सामान या कबाड़ इकट्ठा करके रखा जाता है, तो राहु तुरंत सक्रिय हो जाता है।

असर: घर के मुखिया का मानसिक तनाव बढ़ता है, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होती है और परिवार में बिना वजह के कलह-क्लेश शुरू हो जाता है।

2. बंद या खराब पड़ी घड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक सामान राहु का सीधा संबंध खराब या बंद हो चुकी मशीनों और बिजली के सामान से होता है।

राहु का प्रकोप: घर में महीनों से बंद पड़ी दीवार घड़ियां, खराब मोबाइल, पुराने चार्जर, खराब टीवी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कचरा राहु के दोष को न्योता देता है।

असर: यह घर के सदस्यों की तरक्की को रोक देता है (समय का रुक जाना) और बनते हुए काम ऐन वक्त पर बिगड़ने लगते हैं।

3. मुख्य द्वार के पास गंदगी या जूते-चप्पलों का ढेर घर का मुख्य द्वार (Main Gate) मां लक्ष्मी और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का स्थान होता है।

राहु का प्रकोप: मुख्य द्वार के ठीक सामने या पास में कचरा रखना, गंदा पानी जमा होना या जूते-चप्पलों का बिखरा होना राहु को आमंत्रित करता है।

असर: इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, आय के स्रोत बंद होने लगते हैं और घर में बरकत पूरी तरह खत्म हो जाती है।

4. टूटे-फूटे कांच के बर्तन या आईना वास्तु शास्त्र में टूटे हुए कांच को बेहद अशुभ और राहु-केतु का मुख्य कारक माना गया है।

राहु का प्रकोप: रसोई में चटके या टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल करना, या घर में ऐसा आईना (शीशा) रखना जिसमें दरार आ चुकी हो, राहु के प्रकोप को कई गुना बढ़ा देता है।

असर: यह घर के सदस्यों के बीच अविश्वास पैदा करता है और अचानक से कोई बड़ा आर्थिक नुकसान या स्वास्थ्य संबंधी बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है।

5. बाथरूम या टॉयलेट का गंदा और गीला रहना राहु का वास घर के गंदे स्थानों, विशेषकर टॉयलेट और बाथरूम में माना जाता है।

राहु का प्रकोप: यदि आपके घर का बाथरूम हमेशा गंदा रहता है, वहां से बदबू आती है, या नल से लगातार पानी टपकता रहता है, तो राहु का दोष भयंकर रूप ले लेता है।

असर: टपकता हुआ पानी पैसे की बर्बादी को दर्शाता है और गंदा बाथरूम घर के लोगों को गंभीर और रहस्यमयी बीमारियों (जिनका डॉक्टर भी जल्दी पता न लगा पाएं) का शिकार बना देता है।

त्वरित वास्तु उपाय (Remedy): राहु के प्रकोप से बचने के लिए शनिवार के दिन घर का सारा कबाड़ बाहर निकाल दें। घर के टॉयलेट-बाथरूम में एक कांच की कटोरी में खड़ा नमक (समुद्री नमक) भरकर रख दें; यह राहु की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। हर 15 दिन में इस नमक को बदल दें।