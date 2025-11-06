Biodata Maker

Money Remedy: घर के धन में होगी बढ़ोतरी, बना लो धन की पोटली और रख दो तिजोरी में

WD Feature Desk

, गुरुवार, 6 नवंबर 2025 (17:09 IST)
Tips for increasing wealth at home: धन की पोटली बनाकर तिजोरी में रखना धन को आकर्षित करने और घर में स्थिरता तथा समृद्धि बनाए रखने का एक प्राचीन और अत्यंत प्रभावी उपाय माना जाता है। इसे ज्योतिष और वास्तु दोनों में महत्वपूर्ण माना गया है। यहां आपको धन की पोटली बनाने और उसे तिजोरी में स्थापित करने की सही विधि और सामग्री बताई जा रही है, जिससे आपके घर के धन और बरकत में वृद्धि हो सके। जब घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है, तो यह न केवल व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि आर्थिक समृद्धि की भी राह खोलता है।ALSO READ: T Point House Vastu Tips: टी’ पॉइंट वाला घर लेना शुभ या अशुभ, जानें बर्बाद होंगे या आबाद
 
घर के धन में बढ़ोतरी के लिए 'धन की पोटली': यह उपाय विशेष रूप से शुक्रवार अर्थात् धन और वैभव की देवी लक्ष्मी के दिन या फिर किसी शुभ मुहूर्त, जैसे दीपावली, अक्षय तृतीया या पूर्णिमा पर करना सर्वोत्तम माना जाता है।
 
1. यहां जानें पोटली बनाने के लिए आवश्यक सामग्री: 
 
* लाल या पीला कपड़ा: पोटली बनाने के लिए (लाल रंग मां लक्ष्मी का प्रिय है)।
* पीली कौड़ी (7 नग): धन और आकर्षण का प्रतीक, मां लक्ष्मी को प्रिय।
* कमलगट्टा (5 नग): लक्ष्मी को आकर्षित करता है, धन की कमी नहीं होने देता।
* साबुत धनिया (थोड़ा सा): इसे 'धनिए की पोटली' भी कहते हैं, समृद्धि का प्रतीक।
* सिक्का (चांदी या तांबे का): धन को बढ़ाने और स्थिर करने के लिए।
* चावल (एक मुट्ठी): शुद्धता, अखंडता और बरकत का प्रतीक।
* हल्दी की गांठ (1 या 3 नग): शुभता, गुरु और विष्णु की कृपा के लिए।
* इलायची और लौंग (2-2 नग): खुशबू और सकारात्मक ऊर्जा के लिए।ALSO READ: Vastu tips: घर की इस दिशा में ये 4 चीजें रखने से कुछ ही दिनों में चमकेगी किस्मत
 
2. आइए अब यहां पोटली बनाने की विधि समझते हैं...
 
- शुद्धिकरण: सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को साफ करें।
 
- पूजा: घर के मंदिर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। एक घी का दीपक जलाएं।
 
- सामग्री शुद्ध करें: ऊपर बताई गई सभी सामग्री को एक थाली में रखें और उन पर थोड़ा गंगाजल या शुद्ध जल छिड़क कर शुद्ध करें।
 
- मंत्र जाप: अब इस सामग्री को हाथ में लेकर 108 बार मां लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जाप करें।
 
- मुख्य मंत्र: ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मयै नमः।
 
- पोटली बनाना: मंत्र जाप के बाद सभी सामग्री को लाल या पीले कपड़े में रखकर अच्छी तरह से बांध लें, ताकि एक छोटी और मजबूत पोटली बन जाए।
 
3. तिजोरी में रखने का सही तरीका: 
 
तिजोरी का शुद्धिकरण करें: अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान को साफ करें। यदि संभव हो तो अंदर और बाहर गंगाजल या हल्दी के पानी का छिड़काव करें।
 
स्थापित करना: यह पोटली सीधे तिजोरी में न रखें। इसे रखने से पहले तिजोरी के अंदर एक लाल कपड़ा बिछाएं।
 
दिशा: तिजोरी में धन हमेशा उत्तर दिशा यानी कुबेर की दिशा या पूर्व दिशा अर्थात् सूर्य की दिशा की तरफ मुंह करके रखा जाना चाहिए। पोटली को भी इसी दिशा में रखें।
 
नियम:
 
1. इस पोटली को तिजोरी में सबसे सुरक्षित और गुप्त स्थान पर रखें। इसे बार-बार छूना या दिखाना नहीं चाहिए।
 
2. अगले साल जब नई पोटली बनाएं, तो पुरानी पोटली को नदी में प्रवाहित कर दें या किसी पवित्र पेड़ के नीचे रख दें।
 
3. हर शुक्रवार को तिजोरी खोलने से पहले इस पोटली को प्रणाम करें।
 
यह उपाय आपके धन के स्रोत को सक्रिय करेगा और घर में बरकत तथा समृद्धि का वास होगा।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

