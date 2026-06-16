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Lucky Plants: घर की बालकनी में लगाएं ये 5 पौधे, खुल जाएंगे तरक्की के बंद दरवाजे

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An image providing information on placing plants on the balcony for happiness and prosperity, in accordance with Vastu Shastra
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Tue, 16 Jun 2026 (16:30 IST) Updated Date: Tue, 16 Jun 2026 (15:42 IST)
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Vastu plants for balcony: हर व्यक्ति अपने घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा की कामना करता है। सनातन परंपरा के वास्तु शास्त्र और चीनी फेंगशुई दोनों में ही पेड़-पौधों को ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है।ALSO READ: Vastu Lifestyle Tips: वास्तु के अनुसार कपड़े, जूते और हेयरकट चुनें, बदल सकती है किस्मत

घर की बालकनी सिर्फ खुली हवा लेने की जगह नहीं है, बल्कि यह वह प्रवेश द्वार भी है जहां से घर में मुख्य रूप से प्राणवायु और भाग्य का प्रवेश होता है। यदि आप अपनी बालकनी में सही दिशा और सही नियम के अनुसार लकी प्लांट्स लगाते हैं, तो यह न केवल आपके घर की खूबसूरती बढ़ाते हैं, बल्कि आपके जीवन में तरक्की के बंद दरवाजे भी खोल देते हैं।
 

1. बांस (Bamboo)

बांस को वास्तु शास्त्र में बहुत शुभ माना जाता है। यह समृद्धि और सफलता की दिशा में मदद करता है। अगर आप तरक्की की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो इसे अपनी बालकनी में लगाएं। बांस का पौधा आसानी से बढ़ता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है।
 

2. लक्ष्मी पौधा/मनी प्लांट (Money Plant)

यह पौधा आर्थिक समृद्धि और सुख-शांति का प्रतीक है। घर की बालकनी में इसे लगाकर आप घर में धन और समृद्धि ला सकते हैं। इसके अलावा, यह पौधा हवा को शुद्ध करने में भी मदद करता है।
 

3. तुलसी (Tulsi)

तुलसी का पौधा धार्मिक और वास्तु दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे घर में लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इसके साथ ही यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। तुलसी को लगाकर आप न केवल पुण्य कमाते हैं, बल्कि आर्थिक समृद्धि में भी बढ़ोतरी देख सकते हैं।
 

4. गेंदा (Marigold)

गेंदा का पौधा रंग-बिरंगे फूलों से सजता है, जो न सिर्फ दृश्य सौंदर्य बढ़ाता है, बल्कि यह घर के वातावरण को सकारात्मक और ताजगी से भर देता है। यह आर्थिक समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है।
 

5. गुलाब (Rose)

गुलाब का पौधा घर में खुशहाली और प्यार लाने का प्रतीक माना जाता है। इसकी खुशबू और सुंदरता घर के माहौल को खुशनुमा बनाती है। गुलाब का पौधा आपके रिश्तों में मिठास बढ़ाता है और आपके घर में खुशियों की भरमार होती है।
 
इन पौधों को अपनी बालकनी में लगाकर आप न केवल अपने घर को हरा-भरा और सुंदर बना सकते हैं, बल्कि ये आपके जीवन में तरक्की और समृद्धि भी लाएंगे।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Vastu Tips for Plantation: सही दिशा में लगाया गया पौधा बदल सकता है आपकी किस्मत

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