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वास्तु अलर्ट: क्या आपका बेडरूम किचन के ठीक ऊपर है? संभल जाइए, वरना...

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kitchen bedroom vastu
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Fri, 01 May 2026 (13:22 IST) Updated Date: Fri, 01 May 2026 (13:28 IST)
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kitchen bedroom vastu
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की बनावट का हमारे जीवन पर ग्रहों से भी गहरा असर पड़ता है। अगर घर का वास्तु बिगड़ा हुआ है, तो परेशानियाँ एक के बाद एक दस्तक देती रहती हैं। विशेष रूप से, किचन के ऊपर बेडरूम का होना एक बड़ा 'रेड फ्लैग' है।
 

क्यों है यह खतरनाक? (अग्नि मंडल का विज्ञान)

किचन वह स्थान है जहाँ लगातार अग्नि प्रज्वलित होती है। समय के साथ वहाँ एक 'अग्नि मंडल' बन जाता है, जिसकी ऊर्जा ऊपर की मंजिल तक पहुँचती है। यदि आपका बेड ठीक चूल्हे के ऊपर है, तो आप अनजाने में ही नकारात्मक ऊर्जा के घेरे में सो रहे हैं।
 

ये 3 (और कुछ अन्य) बड़ी मुसीबतें दे सकती हैं दस्तक:

मानसिक उथल-पुथल: इस कमरे में सोने वालों को बेवजह बेचैनी और भारी तनाव महसूस होता है। नकारात्मकता इतनी बढ़ सकती है कि मन में आत्मघाती विचार तक आने लगते हैं।
गंभीर बीमारियों का घर: अग्नि के प्रभाव से हाई बीपी, अनिद्रा (Insomnia), नसों में कमजोरी और पित्त से जुड़ी लाइलाज बीमारियाँ घेर सकती हैं।
रिश्तों में कड़वाहट: छोटी-छोटी बातों पर ज्वालामुखी फटना यहाँ आम बात है। पति-पत्नी या परिवार के बीच वैचारिक मतभेद इतने बढ़ जाते हैं कि घर छोड़ने तक की नौबत आ जाती है।
आर्थिक तबाही: सही निर्णय न ले पाने के कारण व्यापार में घाटा, धन हानि और कानूनी विवादों का सामना करना पड़ सकता है।

बचाव के अचूक उपाय (Remedies)

यदि आप बेडरूम नहीं बदल सकते, तो ये उपाय जरूर आज़माएँ:
बेड की दिशा बदलें: सबसे पहले यह देखें कि आपका बेड नीचे रखे गैस चूल्हे के ठीक ऊपर न हो। बेड की पोजीशन तुरंत बदलें।
ऊर्जा का निकास: किचन में एक पावरफुल एग्जॉस्ट फैन या आधुनिक चिमनी लगवाएं। खाना बनाने के एक घंटे बाद तक इसे चलाए रखें ताकि अग्नि तत्व का प्रभाव कम हो।
छत का उपचार: किचन की छत पर मार्बल पेंट करवाएं या POP (Plaster of Paris) की फॉल्स सीलिंग बनवाएं। यह एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा।
दूरी और ऊंचाई: कोशिश करें कि किचन की स्लैब और छत के बीच कम से कम 12 फीट का फासला हो।
पंचतत्व संतुलन: रसोई में जल (ईशान कोण) और अग्नि (आग्नेय कोण) को उनकी सही दिशाओं में रखें।
सीधी बात: घर केवल ईंट-पत्थरों से नहीं, ऊर्जा से बनता है। किचन की आग को रसोई तक ही सीमित रखें, उसे अपने सुकून की नींद (बेडरूम) में दखल न देने दें।

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About Writer वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

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