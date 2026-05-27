Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Vastu tips for gifting watch: बर्थडे पर बच्चों को घड़ी गिफ्ट देने से क्या होता हैं?

Advertiesment
Vastu friendly gifts for childrens
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Wed, 27 May 2026 (11:01 IST) Updated Date: Wed, 27 May 2026 (11:26 IST)
google-news
Lucky Watch Gift: आज के समय में लोग गिफ्ट केवल खुशी देने के लिए नहीं, बल्कि शुभता और सकारात्मक ऊर्जा के लिए भी चुनते हैं। खासतौर पर जन्मदिन पर बच्चों को घड़ी गिफ्ट करना एक ट्रेंड बन चुका है। वास्तु शास्त्र के अनुसार सही दिशा, सही रंग और सही वस्तु का उपहार जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। माना जाता है कि घड़ी समय, प्रगति और सफलता का प्रतीक होती है। इसलिए बच्चों को जन्मदिन पर घड़ी गिफ्ट करना न केवल उपयोगी माना जाता है, बल्कि यह उनके उज्ज्वल भविष्य, अनुशासन और समय की अहमियत को भी दर्शाता है।ALSO READ: Vastu Lifestyle Tips: वास्तु के अनुसार कपड़े, जूते और हेयरकट चुनें, बदल सकती है किस्मत
 
1. समय का महत्व समझना
2. अनुशासन और जिम्मेदारी
3. टाइम देखना सीखना 
4. स्वतंत्रता का अहसास 
5. वास्तु और ज्योतिषीय नजरिया
6. कौन सी घड़ी गिफ्ट करें?

आइए देखते हैं कि बच्चों को घड़ी गिफ्ट देने से उनके जीवन पर क्या असर पड़ता है:

 

1. समय का महत्व समझना

घड़ी हाथ में होने से बच्चे समय के प्रति जागरूक होते हैं। वे धीरे-धीरे यह समझने लगते हैं कि समय कितना कीमती है और बीत जाने पर वापस नहीं आता।
 

2. अनुशासन और जिम्मेदारी

जब बच्चों के पास अपनी घड़ी होती है, तो वे अपने काम खुद मैनेज करना सीखते हैं। जैसे:
 
समय पर सोकर उठना।
 
स्कूल या ट्यूशन के लिए तैयार होना।
 
खेलने और पढ़ाई करने का समय तय करना।
 
यह उनमें आत्म-अनुशासन/सेल्फ डिसिप्लिन पैदा करता है।
 

3. टाइम देखना सीखना 

आजकल के डिजिटल दौर में, अगर आप बच्चे को सुइयों वाली (Analog) घड़ी गिफ्ट करते हैं, तो यह उनके दिमागी विकास के लिए बहुत अच्छा है। इससे वे गणितीय रूप से समय को कैलकुलेट करना और सुइयों को पढ़ना सीखते हैं।ALSO READ: Vastu tips: क्या आपका बिजनेस स्टक महसूस कर रहा है? तो अपनाएं ये 10 टिप्स और देखें मुनाफे का जादू
 

4. स्वतंत्रता का अहसास 

अपनी खुद की घड़ी होने से बच्चों को बड़ों जैसा (Grown-up) महसूस होता है। उन्हें लगता है कि उन पर भरोसा किया जा रहा है, जिससे उनका आत्मविश्वास (Confidence) बढ़ता है।
 

5. वास्तु और ज्योतिषीय नजरिया

अगर हम पारंपरिक मान्यताओं की बात करें, तो घड़ी को प्रगति और चलते रहने का प्रतीक माना जाता है।
 
सकारात्मक ऊर्जा: किसी को घड़ी देना उनके जीवन में अच्छे समय और उन्नति की कामना करने जैसा है।
 
ध्यान रखने योग्य बात: बस यह ध्यान रखें कि घड़ी चालू हालत में होनी चाहिए, बंद या खराब नहीं और उसका शीशा टूटा हुआ न हो। गिफ्ट देते समय उसमें सही समय सेट करके दें।
 

6. कौन सी घड़ी गिफ्ट करें?

छोटे बच्चों के लिए: कार्टून कैरेक्टर या चमकीले रंगों वाली एनालॉग घड़ी, जो उन्हें आकर्षित करे।
 
थोड़े बड़े बच्चों के लिए: आज के समय में स्मार्टवॉच भी एक अच्छा विकल्प है, जिसमें स्टेप काउंटर या पैरेंटल ट्रैकिंग जैसे फीचर्स होते हैं, जो उनकी फिटनेस और सुरक्षा दोनों के लिए अच्छे हैं।
 
निष्कर्ष: कुल मिलाकर, घड़ी सिर्फ एक तोहफा नहीं है, बल्कि यह बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए 'समय प्रबंधन' का एक खूबसूरत सबक है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: वास्तु टिप्स: खुशहाल घर और खुशहाल जीवन के 10 सरल उपाय vastu tips

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 मई, 2026)

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels