इंडियन प्रीमयर लीग में भारतीय सितारों के प्रदर्शन पर एक नजर
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सूर्यकुमार यादव ने 13 मैचों में 20 की औसत के साथ 270 रन बनाए।
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जसप्रीत बुमराह 294 रन देकर सिर्फ 4 विकेट ले पाए।
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16 मैचों में यशस्वी जायसवाल ने 30 की औसत के साथ 427 रन बनाए।
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14 मैचों में ऋषभ पंत ने 28 की औसत से 312 रन बनाए।
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16 मैचों में शुभमन गिल ने 45 की औसत से 732 रन बनाए।
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विराट कोहली ने 16 मैचोंं में 56 की औसत से 675 रन बनाए।
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किस टीम ने कितनी बार जीता इंडियन प्रीमियर लीग
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