किस टीम ने कितनी बार जीता इंडियन प्रीमियर लीग
wd
चेन्नई सुपर किंग्स ने संयुक्त रूप से इसे सर्वाधिक 5 बार जीता है।
wd
मुंबई इंडियन्स ने संयुक्त रूप से इसे सर्वाधिक 5 बार जीता है।
wd
कोलकाता नाइट राइडर्स ने इसे 3 बार जीता है।
wd
सनराइजर्स हैदराबाद ने इसे एक बार और डेक्कन चार्जर्स के नाम से एक बार जीता है।
wd
गुजरात टाइटंस ने इस ट्रॉफी को साल 2022 में जीता।
wd
राजस्थान रॉयल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग का सबसे पहला सत्र जीता था।
wd
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू ने साल 2025 में इस ट्रॉफी को अपना नाम किया था।
wd
Sports
T20I World Cup कब कब किस देश ने जीता
Follow Us on :-
T20I World Cup कब कब किस देश ने जीता