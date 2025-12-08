रोहित शर्मा 20,000 रन बनाने वाले एलीट क्लब में हुए शामिल
रोहित शर्मा के फिलाहल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 20 हजार 48 रन हैं।
राहुल द्रविड़ ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 24,208 रन बनाए हैं।
विराट कोहली ने फिलहाल अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 27,910 रन बनाए हैं।
सचिन तेंदुलकर ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 34,357 रन बनाए हैं।
21वीं सदी में भारतीय टीम की घर पर पांचवी टेस्ट सीरीज हार
