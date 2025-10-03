कौन है सना जावेद जिसे शोएब मलिक ने दिया तलाक
सानिया मिर्जा के बाद शोएब मलिक की तीसरी बेगम थी सना जावेद।
सना जावेद ने उमर जसवाल से तलाक लेकर शोएब मलिक को चुना था
32 वर्षीय सना जावेद पाक की मुख्य अदाकाराओं में से एक है।
इसके अलावा सना ने कई पाक टीवी शो में हिस्सा लिया है।
साल 2012 में शहर ए जात धारावाहिक से सना ने पदार्पण किया था।
खानी टीवी सीरीज से उनको जबरदस्त लोकप्रियता मिली।
इस धारावाहिक के लिए उनको लक्स स्टाइल अवार्ड्स के लिए भी नामित किया गया था।
सना जावेद ने कुछ संगीत के वीडियो में भी अभिनय किया है।
