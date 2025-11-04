भारत की एकदिवसीय जीत में यह रही नायिका
स्मृति मंधाना ने 1 शतक और अर्धशतक लगाकर टूर्नामेंट में 434 रन बनाए।
दीप्ति शर्मा ने सर्वाधिक 22 विकेट चटकाए और 215 रन भी बनाए।
प्रतिका रावल ने एक शतक और अर्धशतक के साथ टूर्नामेंट में 308 रन बनाए।
अपना पहला विश्वकप खेल रही श्री चरणी ने 14 विकेट चटकाए।
विकेटकीपर ऋचा घोष ने पूरे टूर्नामेंट में 235 रन बनाए।
2 मैचों के लिए टीम में आई शेफाली ने फाइनल में 87 रन बनाए और 2 विकेट भी लिए।

