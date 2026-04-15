Asha Bhosle के टॉप 10 सुपरहिट गाने

दिग्गज गायिका आशा भोसले भले ही अब इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन उनकी आवाज का जादू हमेशा फैंस के दिल में रहेगा। आइए देखते हैं आशा जी के 10 सुपरहिट गानों की लिस्ट।
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यह गाना आशा जी की सबसे आइकॉनिक परफॉर्मेंस में से एक है. इसकी “मोनिका ओ माय डार्लिंग” लाइन आज भी बेहद मशहूर है. यह गाना फिल्म 'कारवां' का है. इसे आशा भोसले ने अपनी खास अंदाज में गाया था. आज भी इस गाने को खूब सुना जाता है.
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70 के दशक का यह गाना उस दौर में खूब लोकप्रिय हुआ था. यह गाना आज भी सुना जाता है. 'दम मारो दम' गाना साल 1971 की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का है. यह गाना जीनत अमान पर फिल्माया गया था. इस गाने को आशाजी ने अपनी मस्ती भरे आवाज में गाया है.
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गजल शैली में आशा भोसले की आवाज का जादू इस गाने में दिखता है. यह गाना साल 1981 में रिलीज हुई फिल्म उमराव जान का है. इसे रेखा पर फिल्माया गया था. इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज दी थी. .यह रेखा और आशा भोसले दोनों के करियर के लिए खास गाना था.
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यह 1973 में आई बॉलीवुड फिल्म 'यादों की बारात' का गाना चुरा लिया है तुमने जो दिल को आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने गाया है. यह विजय अरोरा और जीनत अमान पर फिल्माया गया था. गीत मजरूह सुल्तानपुरी द्वारा लिखा गया है, आर.डी. बर्मन द्वारा संगीतबद्ध किया गया है.
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यह गाना अपने स्टाइल और एनर्जी की वजह से आज भी पार्टियों में बजता है। यह एक ऑरिजिनल सॉन्ग था, जो उस दौर में काफी पसंद किया गया। आज भी यह गाना पार्टियों का जान बना हुआ है। यह गाना हेलेन पर फिल्माया गया था। यह उस समय का सबसे बड़ा हिट था।
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ओ हसीना जुल्फों वाली 1966 की फिल्म 'तीसरी मंजिल' का गाना है। इस गाने को मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने गाया। इस सदाबहार गाने को आर.डी. बर्मन ने संगीतबद्ध किया है और इसके बोल मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे। यह आज भी बेहद पसंद किया जाता है।
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'मेरा कुछ सामान' 1987 की फिल्म इजाजत का है। इसे गुलजार द्वारा लिखा गया है और आर.डी. बर्मन द्वारा संगीतबद्ध किया गया है। इसे आशा भोसले ने आवाज दी है।
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'ओ मेरे सोना रे' फिल्म तीसरी मंजिल का गाना है। यह आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने गाया था, यह आज भी लोगों की पसंद बना हुआ है। आर.डी. बर्मन द्वारा रचित इस मशहूर गाने को शम्मी कपूर और आशा पारेख पर फिल्माया गया था।
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'कह दूं तुम्हें' फिल्म 'दीवार' का मशहूर गाना है। इसे आशा भोसले और किशोर कुमार ने गाया था। यह गाना आज भी पसंद किया जाता है। साहिर लुधियानवी द्वारा लिखित और आर.डी. बर्मन द्वारा रचित, यह गाना शशि कपूर और नीतू सिंह पर फिल्माया गया था।
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फिल्म सौदागर का आइकॉनिक गाना 'सजना है मुझे सजना के लिए' को आशा भोसले ने अवाज दी थी। इस गाने की दीवानगी आज भी फैंस में ज्यों की त्यों है। आशा भोसले द्वारा गाया गया और रवींद्र जैन द्वारा रचित यह गाना नूतन और अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया था।