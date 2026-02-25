पलक तिवारी के सिजलिंग लुक ने बढ़ाया सोशल मीडिया का पारा

बॉलीवुड की यंग और स्टाइलिश डीवा पलक तिवारी अक्सर अपने फैशन सेंस को लेकर सुर्खियों में रहती हैं।

social media

पलक ने इस बार अपनी कुछ ऐसी तस्वीरें साझा की हैं, जिन्हें देखकर फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं।

पिंक कलर की एम्बेलिश्ड साड़ी में पहक तिवारी बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं।

पलक के इस लुक में सबसे ज्यादा ध्यान उनके डीप नेक स्लीवलेस ब्लाउज ने खींचा, जो उनकी सेक्सी अपील को और बढ़ा रहा है।

पलक का यह अवतार न केवल ग्लैमरस है, बल्कि इसमें एक रॉयल टच भी साफ नजर आता है।

पलक कभी कैमरे में सीधे देखकर अपनी आंखों से जादू चला रही हैं, तो कभी साइड प्रोफाइल में अपने तीखे नैन-नक्श दिखा रही हैं।

लुक को कम्प्लीट करने के लिए पलक ने सटल और ड्यूई मेकअप का चुनाव किया है। उन्होंने अपने बालों को हल्का वेवी टच देकर खुला छोड़ा है।

पलक के बॉडी कॉन्फिडेंस और कर्व्स को फ्लॉन्ट करने के अंदाज ने उन्हें आज की जनरेशन का फैशन आइकन बना दिया है।

bollywood

पलक तिवारी ने ब्लैक लहंगे में ढाया कहर, सिजलिगं तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

Follow Us on :-