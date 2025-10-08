मोबाइल और स्क्रीन से ब्रेक क्यों है मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी
समझिए डिजिटल डिटॉक्स के फायदे
आधुनिक दुनिया में, मोबाइल फोन, लैपटॉप और टैबलेट हमारी दिनचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुके हैं।
सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, हमारी आँखें लगभग लगातार किसी न किसी स्क्रीन पर टिकी रहती हैं।
स्क्रीन पर लगातार नजरें गड़ाए रखना हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए बड़ा खतरा बन गई है।
लगातार स्क्रीन के उपयोग तनाव, चिंता और डिप्रेशन जैसी समस्याओं को जन्म देता है।
स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी के कारण नींद में कमी की समस्या होती है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
निरंतर डिजिटल इनपुट से एकाग्रता में कमी आती है और सामाजिक अलगाव और अकेलेपन की भावना बढ़ती है।
इन गंभीर समस्याओं से बचने के लिए दिन में कुछ घंटों के लिए मोबाइल और लैपटॉप से दूरी बनाना आवश्यक है।
डिजिटल डिटॉक्स आपको वास्तविक दुनिया में लोगों के साथ जुड़ने में मदद करता है, जिससे आपकी मानसिक सेहत बेहतर होती है।
