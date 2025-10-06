OnePlus 15 लेकर बड़ा अपडेट, क्या कीमत का हो गया खुलासा
OnePlus फ्लगैशिप स्मार्टफोन के लॉन्च की कर रहा है तैयारी
OnePlus 15 स्मार्टफोन के चाइना लॉन्च को कंपनी ने किया था टीज
OnePlus 15 को जल्द ही लॉन्च करेगी कंपनी
OnePlus 15 की कीमतों को लेकर कई तरह की बातें
OnePlus 15 में मिलेगी अब तक की सबसे बड़ी बैटरी
27 अक्टूबर को पेश किया जा सकता है स्मार्टफोन
7,300mAh की बैटरी के साथ-साथ 120W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट
फोन के बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल सकता है
कीमत को लेकर कंपनी ने नहीं किया कोई खुलासा
