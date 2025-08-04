Kinetic DX EV : वापस लौटा सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, पासवर्ड से होगा स्टार्ट

80 के दशक का Kinetic स्कूटर अब इलेक्ट्रिक अवतार

इलेक्ट्रिक स्कूटर को कंपनी ने 2 वेरिएंट में किया पेश

DX वेरिएंट की कीमत 1,11,499 रुपए

DX+ की कीमत 1,17,499 रुपए (एक्स-शोरूम)

रेगुलर चाबी की जगह पर पासवर्ड प्रोटेक्शन लॉन और अनलॉक फेसिलिटी

जिन यूजर्स को चाबी की जरूरत होगी उन्हें फिजिकल चाबी भी उपलब्ध कराई जाएगी

आपको बार-बार चार्जिंग पोर्ट और एडॉप्टर निकालने की जरूरत नहीं होगी

बैटरी पर बतौर स्टैंडर्ड 3 साल या 30,000 किमी (जो भी पहले आए) तक की वारंट दे रही है

