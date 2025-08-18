सस्ता 5G स्मार्टफोन कर देगा सबकी छुट्टी
Lava सस्ता और शानदार स्मार्टफोन है Blaze AMOLED 2
pr
स्मार्टफोन में 6.67 इंच साथ के FHD+ डिस्प्ले
pr
इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर सपोर्ट
pr
स्मार्टफोन की कीमत 13,499 रुपए
pr
Lava Blaze AMOLED 2 के बैक में डुअल कैमरा सेटअप
pr
स्मार्टफोन में 50MP का मेन कैमरा
pr
MediaTek Dimensity 7060 प्रोसेसर
pr
फोन में 8MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा
pr
स्मार्टफोन 5000mAh बैटरी के साथ 33W फास्ट चार्जिंग
pr
फोन में गेमिंग के लिए डेडिकेटेड कूलिंग चेंबर दिया गया है
pr
news
Infinix का सस्ता 5G स्मार्टफोन मचाने आया तहलका
Follow Us on :-
Infinix का सस्ता 5G स्मार्टफोन मचाने आया तहलका