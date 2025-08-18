सस्ता 5G स्मार्टफोन कर देगा सबकी छुट्टी

Lava सस्ता और शानदार स्मार्टफोन है Blaze AMOLED 2

स्मार्टफोन में 6.67 इंच साथ के FHD+ डिस्प्ले

इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर सपोर्ट

स्मार्टफोन की कीमत 13,499 रुपए

Lava Blaze AMOLED 2 के बैक में डुअल कैमरा सेटअप

स्मार्टफोन में 50MP का मेन कैमरा

MediaTek Dimensity 7060 प्रोसेसर

फोन में 8MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा

स्मार्टफोन 5000mAh बैटरी के साथ 33W फास्ट चार्जिंग

फोन में गेमिंग के लिए डेडिकेटेड कूलिंग चेंबर दिया गया है

