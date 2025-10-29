Lava SHARK 2 : 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी, लावा का सबसे सस्ता स्मार्टफोन
लावा शार्क 2 (Lava SHARK 2) लॉन्च
pr
IP54 डस्ट और वाटर रेटिंग
pr
4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट में फोन
pr
स्मार्टफोन में 50MP का कैमरा, कीमत 6,999 रुपए
pr
आईफोन 16 प्रो मैक्स से मिलता-जुलता लुक
pr
बैक पैनल पर एक स्क्वायर शेप का कैमरा मॉड्यूल
pr
राइट साइड में वॉल्यूम बटन और पावर बटन
pr
720x1612 पिक्सल रेजोल्यूशन वाला 6.75 इंच का HD+ डिस्प्ले
pr
पंच होल कटआउट नॉच डिजाइन
pr
news
Samsung का सस्ता स्मार्टफोन, मचाने आया धमाल
Follow Us on :-
Samsung का सस्ता स्मार्टफोन, मचाने आया धमाल