Lava SHARK 2 : 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी, लावा का सबसे सस्ता स्मार्टफोन

लावा शार्क 2 (Lava SHARK 2) लॉन्च

IP54 डस्ट और वाटर रेटिंग

4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट में फोन

स्मार्टफोन में 50MP का कैमरा, कीमत 6,999 रुपए

आईफोन 16 प्रो मैक्स से मिलता-जुलता लुक

बैक पैनल पर एक स्क्वायर शेप का कैमरा मॉड्यूल

राइट साइड में वॉल्यूम बटन और पावर बटन

720x1612 पिक्सल रेजोल्यूशन वाला 6.75 इंच का HD+ डिस्प्ले

पंच होल कटआउट नॉच डिजाइन

