OnePlus 15 खरीदने से पहले जानिए कितना दमदार
भारतीय बाजार में दस्तक दे चुका है OnePlus 15
नया Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर
इसमें Curved से हटकर Flat फ्रेम वाला डिस्प्ले
IP68/IP69K रेटिंग के साथ आता है OnePlus 15
6.78-इंच का LTPO AMOLED पैनल
OxygenOS 16 में Plus Key से Plus Mind फीचर भी ऑपरेट होता है
ट्रिपल 50MP का रियर कैमरा सेटअप
सबसे बड़ी खूबी इसकी 7,300mAh की विशाल बैटरी
120W का SUPERVOOC फास्ट चार्जर मिलता है
