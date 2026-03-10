इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001mAh की टाइटन बैटरी
इतनी बड़ी बैटरी के बावजूद, Realme ने इसे 9.08mm की मोटाई के साथ पेश किया
फोन में 6.78-इंच का HyperGlow 4D Curve Plus AMOLED डिस्प्ले
50MP मुख्य कैमरा (OIS के साथ) और 8MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस है। सेल्फी के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा
तेजी से चार्ज करने के लिए 80W की सुपरवूक (SuperVOOC) फास्ट चार्जिंग
फोन एक पावर बैंक की तरह भी काम कर सकता है
इसमें 27W की रिवर्स वायर्ड चार्जिंग है, दूसरे फोन या एक्सेसरीज चार्ज कर सकते हैं
इसमें MediaTek Dimensity 7400 Ultra चिपसेट दिया गया
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Nothing Phone 4a सीरीज की सबसे खास बातें
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