7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरे वाला सस्ता स्मार्टफोन

रेडमी ने नया 5G फोन किया लॉन्च

स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 14,999 रुपए

शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों से होगी स्मार्टफोन की टक्कर

क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6s जेन 3 प्रोसेसर

प्रोसेसर हाइपर OS 2.0 पर बेस्ड एंड्रॉएड 15 पर काम करता है

स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप

5G में 50MP डुअल रियर कैमरा सेटअप

सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8MP फ्रंट कैमरा

स्मार्टफोन में एयरोस्पेस-ग्रेड मेटल फिनिश वाला स्लीक डिजाइन

