भूल जाइए पुराने फोन, S26 Ultra के ये जादुई फीचर्स बना देंगे दीवाना |
samsung Galaxy S26 Ultra 2026 का फ्लैगशिप फोन कई क्रांतिकारी फीचर्स के साथ आया
Privacy Display का यह दुनिया का पहला स्मार्टफोन
सबसे पतला 'Ultra' फोन बनाया है। इसकी मोटाई केवल 7.9 mm
Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर
परफॉर्मेंस और AI प्रोसेसिंग (NPU) के मामले में पिछले साल से 38% तक तेज
5,000mAh की बैटरी मात्र 30 मिनट में 75% तक चार्ज हो सकती
हॉरिजॉन्टल लॉक स्टेबलाइजेशन (Horizontal Lock) वीडियो बनाने वालों के लिए इसमें नया 'गिंबल-लाइक' फीचर
Agentic AI : S26 Ultra में AI अब केवल कमांड नहीं मानता
पहली बार सैमसंग ने यूजर्स को अपनी पसंद का AI चुनने की आजादी दी
