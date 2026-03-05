भारतीय ऑटो मार्केट के लिए मार्च 2026 एक बड़ा महीना होने वाला है, जिसमें SUV से लेकर लग्जरी MPV तक कई बड़े लॉन्च कतार में हैं
Renault Duster की वापसी, किआ सेल्टोस और हुंडई क्रेटा को टक्कर देगी
Skoda अपनी लोकप्रिय कुशाक का फेसलिफ्ट मॉडल उतारने जा रही है
प्रीमियम MPV सेगमेंट में मर्सिडीज नई V-Class के साथ लग्जरी का नया स्टैंडर्ड सेट करने की तैयारी में
दमदार परफॉरमेंस वाली Audi SQ8 का दिखेगा जलवा
लॉन्च होने वाली कारों में सस्टेनेबल मोबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कई इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड मॉडल शामिल
नई कारों में ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) और 6 एयरबैग्स जैसे सेफ्टी फीचर्स
