6000mAh बैटरी वाले शानदार 5G फोन की सेल, कम कीमत में धमाकेदार फीचर्स
Vivo के 6000mAh बैटरी वाले शानदार 5G फोन की सेल शुरू
90W फ्लैशचार्ज के साथ 6000mAh की बैटरी
6.67-इंच का 120Hz AMOLED डिस्प्ले
स्मार्टफोन को फ्लैगशिप-ग्रेड IP68/IP69 रेटिंग
50 MP का प्राइमरी और 32 50 MP का सेल्फी कैमरा
Y400 5G की कीमत 21,999 रुपए
ग्लैम व्हाइट और ऑलिव ग्रीन रंगों में खरीद सकते हैं स्मार्टफोन
फोन में अंडरवाटर फोटोग्राफी मोड से लेकर कई AI फीचर्स मिलते हैं
फोन को पावर देने के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 4nm 5G चिपसेट
