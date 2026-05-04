बंगाल BJP की 5 धाकड़ महिला नेता, क्‍या ममता के काउंटर में पार्टी खेलेगी महिला CM कार्ड?

2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रुझान भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ की ओर इशारा कर रहे हैं। 294 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के जादुई आंकड़े (148) को पार करते हुए भाजपा ने जिस तरह की बढ़त बनाई है, उसमें महिला उम्मीदवारों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण बनकर उभरी है।





यह आश्‍चर्य की बात नहीं अगर बीजेपी यहां अपनी किसी महिला उम्‍मीदवार को मुख्‍यमंत्री बना दे। क्‍योंकि दिल्‍ली में आतिशी के बदले बीजेपी ने रेखा गुप्‍ता को सीएम बनाया था। यहां ममता के काउंटर में पार्टी किसी महिला को सीएम का दाव खेल सकती है। अगर ऐसा होता है तो अग्‍निमित्रा पॉल, लॉकेट चटर्जी, सोमा ठाकुर और रूपा गांगुली जैसे नामों पर चर्चा हो सकती है।





ममता कार्ड' का मुकाबला 'नारी शक्ति' से : ममता बनर्जी की 'लक्ष्मी भंडार' जैसी योजनाओं के जवाब में भाजपा की महिला उम्मीदवारों ने केंद्र सरकार की 'उज्ज्वला योजना' और 'महिला आरक्षण विधेयक' (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) के लाभों को घर-घर तक पहुंचाया। उन्होंने यह संदेश दिया कि महिलाओं का सशक्तिकरण केवल भत्तों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी भागीदार बनना चाहिए।





टिकट वितरण में विविधता : इस बार भाजपा ने विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों से आने वाली महिलाओं को मौका दिया। मतुआ समुदाय, राजबंशी, और जनजातीय क्षेत्रों से आने वाली महिला उम्मीदवारों ने अपने-अपने समुदायों के वोट भाजपा की ओर मोड़ने में अहम भूमिका निभाई।





भाजपा का नारी शक्‍ति कार्ड : बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में महिलाओं का योगदान हमेशा से निर्णायक रहा है, लेकिन इस बार भाजपा ने अपनी रणनीति में 'नारी शक्ति' को केंद्र में रखकर ममता बनर्जी के 'महिला वोट बैंक' के किले में सेंध लगाने में सफलता पाई है। यह भी एक सच्‍चाई है कि बंगाल में अब तक एक महिला यानी ममता बनर्जी का ही राज रहा है। जानते हैं बंगाल बीजेपी के उन बड़े महिला चेहरों के बार में जो आगे चलकर बंगाल की कमान संभाल सकती हैं।





अग्निमित्रा पॉल (Agnimitra Paul): वर्तमान में आसनसोल दक्षिण से विधायक और राज्य बीजेपी की महासचिव। वे पार्टी का सबसे चर्चित चेहरा हैं और अक्सर रैलियों व विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व करती हैं।





लॉकेट चटर्जी (Locket Chatterjee): पूर्व सांसद और अभिनेत्री। लॉकेट चटर्जी महिला सुरक्षा के मुद्दों पर बंगाल में बीजेपी की प्रमुख आवाज रही हैं। वे हुगली क्षेत्र में पार्टी को

मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं।





सोमा ठाकुर (Soma Thakur) : सोमा ठाकुर बागदा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्‍मीदवार हैं। वे अब तक की मतगणना में Bagda (sc) विधानसभा सीट पर बढ़त बनाये हुए है।





रूपा गांगुली (Roopa Ganguly): पूर्व राज्यसभा सांसद और प्रसिद्ध अभिनेत्री। 'द्रौपदी' के रूप में अपनी पहचान रखने वाली रूपा गांगुली पार्टी की एक वरिष्ठ नेता हैं, जो अक्सर राज्य की कानून व्यवस्था पर अपनी राय रखती हैं।





भारती घोष (Bharati Ghosh): पूर्व आईपीएस अधिकारी। भारती घोष अपनी प्रशासनिक समझ और आक्रामक भाषणों के लिए जानी जाती हैं। वे पश्चिम मेदिनीपुर क्षेत्र में पार्टी की महत्वपूर्ण रणनीतिकार हैं।





डॉ. प्रियंका टिबरेवाल (Priyanka Tibrewal): पेशे से वकील प्रियंका ने भवानीपुर उपचुनाव में ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़कर काफी सुर्खियां बटोरी थीं। वे पार्टी के लिए कानूनी मोर्चे पर भी काफी सक्रिय रहती हैं।





चंदना बाउरी (Chandana Bauri): सालटोरा (SC) सीट से विधायक। अपनी सादगी और संघर्ष के लिए प्रसिद्ध चंदना बाउरी बंगाल बीजेपी के लिए एक प्रेरणादायक चेहरा हैं, जो गरीबों और दलितों का प्रतिनिधित्व करती हैं।





श्रीरूपा मित्रा चौधरी (Nirbhoy Didi): इंग्लिश बाजार से विधायक। इन्हें 'निर्भय दीदी' के नाम से भी जाना जाता है। वे महिला अधिकारों और सामाजिक कार्यों के लिए उत्तर बंगाल में काफी लोकप्रिय हैं।





शिखा चटर्जी (Sikha Chatterjee): डाबग्राम-फुलबाड़ी से विधायक। उत्तर बंगाल में पार्टी को आधार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और वे स्थानीय मुद्दों को मजबूती से उठाती हैं।





सबीता बर्मन (Sabita Barman): 2026 के चुनावों में इटाहार सीट से प्रमुख प्रत्याशी। वे जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने में सक्रिय रही हैं।





सर्बरी मुखर्जी: कोलकाता के पूर्व वामपंथी गढ़ जादवपुर में सर्बरी मुखर्जी की बढ़त ने राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया है। दक्षिण कोलकाता जैसे कठिन क्षेत्र में उनकी पकड़ ने भाजपा के लिए जीत की राह आसान की।





मालती रावा रॉय और सावित्री बर्मन: उत्तर बंगाल के कूचबिहार और तुफानगंज जैसे क्षेत्रों में सावित्री बर्मन और मालती रावा रॉय जैसे उम्मीदवारों ने ग्रामीण और राजबंशी समुदायों के बीच अपनी पैठ मजबूत की, जिससे भाजपा को वहां बड़ी बढ़त मिली।

Edited By: Naveen R Rangiyal

